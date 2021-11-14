基隆市政府近2年共編列3200萬元預算，汰換T5、T8、T9螢光燈具，將本市所屬學校2萬4394盞燈具全面更新為LED燈，不僅改善教室照明不足問題，晉升為國家照度標準、減緩學生視力不良率外，也有效省電、減碳。

教育處長林祝里表示，今年與去年各編列預算1600萬，採購燈具燈管，皆符合CNS規定，並有TAF認可的發光效率與節能標章，她提及，教室更換為LED燈具後，可避免眩光提升照度，減緩學生視力不良率，校方未來要維修、更換也較為簡便，甚至可達到節能、省電、減碳，可謂一舉數得。

教育處補充說明，根據統計，全台近視人口比例為全球第一，每10人就有9人近視，近視學童也有近百萬人，已是台灣人健康的一大問題，研究發現，誘發近視其中重要因素就是照明不佳，這次校園汰換燈具，教室及黑板照度分別能達到500lux、 750lux，將有效減緩學童近視發生。

此外，教育處提及，若以全市汰換組數及學校電費每度3.52計算，原每日8小時使用傳統燈具30W，一年約耗費210萬8160度、電費約742萬元；再依經濟部能源局2017年最新數據，每1度電會產生0.554公斤二氧化碳計算，碳排放量約116萬7920公斤二氧化碳。

不過，改為LED燈具後，全市學校每年電費約可節省371萬元，電費減少約50％；碳排放量也能降低至58萬3960公斤二氧化碳，同樣減少50％。教育處強調，在發電方式及能源成本爭論不休的同時，改採節能用電設施，不只可期待其效益，也易於執行。