清大周卓煇團隊、台大眼科醫師及與曙光女中研究發現，近視度數越深的人，看書所需要的亮度越高，導致光照視網膜炎的機率越高。（邱立雅攝）

為什麼重度近視的人，又是多項眼睛重大疾病的好發者？清大OLED照明團隊師生、台大眼科醫師與曙光女中師生共同研究發現，電子光線中的藍光，可能就是元凶。就算是經過視力矯正，近視度數越深的人，看書所需要的亮度越高，導致光照視網膜炎的機率越高，在使用白光看書時更形嚴重。

台大醫院眼科醫師葉伯廷表示，根據統計，近視度數較深的人，其罹患眼睛疾病，像是視網膜剝離、黃斑部病變等，確實比較高。臨床數據顯示，尤其稱為輔助眼的副眼，出現眼疾的，確實是明顯較多。至於是什麼因素造成？葉伯廷表示，學界尚在摸索，但這幾年，他與清大、曙光女中的合作研究中，漸漸的找到箇中致因。

清大OLED照明團隊周卓煇教授指出，比起主眼，人的副眼吃光更重，需要更亮的光線才能看得清楚。隨著近視的加深，這個現象變得異常嚴重。周卓煇認為這些發現或許可以解釋，為什麼重度近視者，同時也是諸多重大眼疾的好發者。

曙光女中學生劉芷喬、黃亮瑄與清大學生謝亞臻、鄭仲凱發現，即使經過矯正，近視較深的人需要較高的閱讀亮度，在用白光看小字體書籍時，則最為嚴重。

周卓煇強調，重度近視的人，若繼續使用白光看書，只會是雪上加霜，他建議趕緊更換成無藍害的燭光色檯燈，以免引發更多眼睛疾病。至於該如何保護重度使用者的眼睛？周卓煇分享了3個護眼秘笈，包括使用無藍害燭色光、配戴有效的防藍光眼鏡、光線夠亮就好。