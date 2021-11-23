歷經今年5、6月疫情三級警戒，學校課程也改為線上，許多家長近來發現小孩近視狀況增加，如何有效防堵，軟式日拋特殊近視控制片治療成為新選項，台中1名小三陳姓男童就因喜愛玩3C產品，短短1年近視度數狂飆近300度，所幸後來藉由此方式，目前近視度數攀升情況獲控制。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師龔偉勛指出，該名陳姓男童因長時間玩3C產品，眼睛沒有獲得充分休息，原本小二時沒有戴眼鏡，但三年級剛開學，就發現上課時看不清楚，父母帶他到眼科檢查，發現近視度數飆到300度，擔心未來恐演變為高度近視。

經醫師評估，陳童先嘗試硬式角膜塑型片治療，但因清洗鏡片時多次不小心弄破，且重配硬式角膜塑型片價格高，再加上使用及照顧上不易，近期又聽聞清潔習慣不好，會有感染風險，決定改用軟式日拋近視控制片治療，不但度數獲得控制，且使用上便利許多，更能舒適自在參與戶外活動。

龔偉勛指出，兒童近視是育兒上最棘手的課題，父母都希望能透過治療減緩孩子近視度數加深，臨床上會先衛教建立良好用眼習慣，再以長效型散瞳劑治療，研究證實能有效延緩近視加深，但會伴隨畏光、看近時模糊等問題。

近幾年硬式角膜塑型片開始流行，可在夜間配戴時讓角膜弧度改變，統計長期結果可控制近視度數增加，但因使用耐受度不佳、照顧不易且造價昂貴，讓許多家長卻步。龔偉勛說，軟式日拋近視特殊控制片近來通過美國、台灣食藥署許可，白天配戴可降低近視加深速度，通常建議9歲以上孩童配戴，並須定期追蹤。