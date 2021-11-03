F-35C在「卡爾文森」號航母上執行飛行任務

中方海軍正快馬加鞭，積極發展航母艦載機，最近曝光了艦載版FC31首飛的畫面，展現要後來居上的企圖心。而美國海軍已列出下一代航艦航空聯隊計畫，除了有無人機外，還有新型隱形戰機和更好的彈藥。

據《富比士》（Forbes）雜誌網和《商業內幕》（Business Insider）網1日報導，目前美國海軍有9支航艦航空聯隊，可從11艘核動力航母上起飛。而在航艦航空聯隊的架構下，有4支戰機中隊，每支中隊有11架F/A-18E/F戰機。此外，航空聯隊還有1支由5架EA-18G電戰機組成的中隊，以及4架E-2雷達預警機組成的單位，另外還有MH-60R和 MH-60S直升機與C-2 補給機。

然而，未來幾年間，航空聯隊將汰舊換新，在接下來10年左右成為新標準。「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母8月初從聖地牙哥啟航時，就部署了第1支重新設計的航空聯隊。

在新架構下，1支F/A-18中隊已換成10架F-35C隱形戰機，未來將增為14架。另外還會有2架額外的EA-18G和1架E-2，而新型CMV-22B傾轉旋翼機將取代C-2。而幾年內，每支航艦航空聯隊還將配備少數也能執行監視任務的MQ-25無人加油機。

F-35C與「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母合體

隨著中方軍艦，戰機和飛彈日益精良，數量也與日俱增，F-35C將成為航艦航空聯隊發揮效力的關鍵。美國海軍在航空新戰略中說，F-35C在2030年和往後都將成為航母打擊群寶貴的力量倍增器。同時他們強調，F-35C的隱形和被動偵測性能將讓航母獲得關鍵情資，並和所有的航母打擊群分享，對擊殺鏈大有助益。

F-35C會裝備3款新武器，如聯網的聯合距外武器（JSOW）滑翔炸彈，增程版先進反輻射導引飛彈(Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range)和「小直徑炸彈II」（Small Diameter Bomb II，簡稱SDB II）。