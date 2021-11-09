高超音速武器(Hypersonic Weapon)是當前各大國的軍備競賽目標，各國也都在削尖了腦袋要刺探對手國家的研發進度。然而在線上拍賣會竟然就有高超音速飛彈可買。11 月 6 日，拍賣團隊 Breker 提供了剩4枚前蘇聯時期的高超音速試驗彈，很快的飛彈被以3.2萬美元(約89萬新台幣)的價格，賣給了一家未公開的歐洲公司，相當便宜。

新阿特拉斯(New Altas)報導，蘇聯曾經是世界最大的軍事國家，然而經濟壓力也相當沉重，在1991年蘇聯解體時，許多軍事工程項目隨之取消，其中就包括「霍洛德」(Kholod)高超音速飛彈，北約當時對它的瞭解不多，僅知它的研發目標是達到5倍音速的超燃衝壓式飛彈。

現在我們知道，霍洛德是由蘇聯中央航空發動機研究所 (CIAM) 在1970年代開始開發，到了1991 年才完成原型彈，當年11月27日，原型彈運住哈薩克的eSary Shagan 試驗場首次試射。然而在不到一個月後，蘇聯解體。

這原本是霍洛德飛彈的結局，但是法國和美國都渴望瞭解俄羅斯對高超音速、超燃衝壓發動機的進度，他們也想要網羅突然失業的俄羅斯航太工程師，不但解決他們的出路問題，也增進了自己的專業知識，不會使他們的才智貢獻到對自己不利的流氓國家。

法國就在1992年起與俄羅斯繼續該計畫的部分，而美國航太總署於1994年設立高超音速研發計畫室，在1998年，該部門的預算達到9500萬美元。

因此，霍洛德飛彈的構造應該早已不是秘密，不過它出現在拍賣會上仍然是一件很有趣的事。拍賣的霍洛德是靜態地面測試彈，是用在高速風洞實驗室裡，測量彈體的空氣動力學，以及流過衝壓發動機的氣流狀態。

最後飛彈以3.2萬美元的價格拍出，僅比起拍價多出 5800 美元，遠低於拍賣單位的預估，他們希望至少能破4萬美元。