為擴大我國與全球各大經濟體在農業議題的合作範圍，並呼應國際社會對永續發展、循環經濟價值的追求，農委會與德國在台協會、荷蘭在台辦事處29日以線上會議的方式共同舉辦「國際永續與循環農業論壇」(International Forum for Sustainable and Circular Agriculture)，除了促進三方政策領袖、專家學者與優秀企業代表於永續與循環農業領域互相交流政策要點、分享經驗以及成功案例外，亦積極拓展三方循環農業領域農企業之商機探索與媒合，以期建構實質而長久夥伴關係。

農委會秉持創新、永續的政策理念，投入橫跨農、林、漁、畜4大領域於循環農業的技術投入與產業推動，建立源頭管理、農業資材循環利用、加值技術開發的研發方向，協助打造循環農業產業鏈結。

農委會指出，過去幾年來，在所有學研單位與產業主管機關的努力下，相關產業技術創新研發與應用已有相當的成果。本次論壇乃是台灣循環農業相關產業發展邁向嶄新格局的重要里程碑，藉由資訊共享、商務交流、媒合平台的建立等產業發展推動，深化臺灣在永續與循環農業領域與國際對接與合作的實力與經驗累積。

本次論壇由副主委黃金城、荷蘭在台辦事處代表譚敬南代表以及德國在台協會副處長陶艾瑪共同揭開序幕。黃金城在會中點出了國際社會追求永續、循環的共同價值以及農業部門在國家整體循環經濟發展的重要性。他更指出，「建構更加循環且具備環境韌性的社會非常重要，其影響並不僅限於我們這世代的發展，更關乎未來子孫們的幸福。」

農業會表示，為積極推動我國循環農業與國際之交流連結，除了與荷蘭以及德國共同舉辦國際永續與循環農業論壇外，農委會也將於11月11日與加拿大在雙邊合作的基礎上合辦「台灣-加拿大永續與循環農業線上論壇」(Taiwan-Canada Sustainable and Circular Agriculture Virtual Forum)。在這兩場次的國際論壇後至明年1月31日間，將會持續舉辦台灣與夥伴國農企業的國際媒合會，以促進台灣與荷蘭、德國、加拿大等夥伴國在循環農業領域的合作，並朝增進農業貿易利益，達成貿易互賴，維持合作關係的方向發展。