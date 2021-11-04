面對大陸突襲式暫停我釋迦和蓮霧輸入，我對陸提出「特定貿易關切」，我駐WTO代表團大使羅昌發已於今(4)日凌晨0時於食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會(SPS)會議上提出，認為介殼蟲經檢疫處理後即可通關，無採取暫停貿易之必要。農委會表示，除了WTO相關機制，將持續透過兩岸聯繫管道尋求雙邊技術性對話，解決水果輸陸問題。

針對中國大陸暫停我國鳳梨、釋迦與蓮霧輸入案，當會議議程進入我國議題時，SPS委員會主席先請我國發言，我國由駐WTO代表團羅昌發大使對中國大陸無預警暫停我鳳梨、釋迦與蓮霧表達嚴正關切，要求對岸依據WTO的SPS協定與相關國際標準，儘速恢復我國3項鮮果實輸銷。

羅昌發大使強調，我國自從2020年3月至4月間接獲中方不合格通報表後，已執行二階段強化源頭管理與輸出檢疫措施，農民積極配合成效良好，然而且中方所稱在我國釋迦與蓮霧所截獲的太平洋臀紋粉介殼蟲等3種昆蟲或真菌，在中國大陸亦有發生；另參考各國作法，在進口水果發現此蟲時，可經檢疫處理後通關，實無採取暫停貿易之必要。

中國大陸於會場回應，已多次在我國水果中截獲介殼蟲與其他病菌，並通報我國相關不合格情況，但情況一直未得到改善，為保護其農業生產環境，採取暫停進口措施，要求我國做好產地源頭管控。

羅昌發大使指出，相關數據證明我國產地源頭管理頗具成效，重申本案無採取暫停輸入措施之必要，請中方立即解決相關輸入限制。

農委會說，對於中方未正面回應我國雙邊技術諮商及科學對話的要求表示遺憾，除將持續透過兩岸協議平台繼續溝通，也將跨部會討論未來如何利用WTO相關機制或會議場合，維護我國權益，以解決當前台灣水果輸中問題。