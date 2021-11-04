農民職災保險開辦3年，中市農民月繳7.5元即享有保障，中央11月再增辦「增給傷病給付」，農友改月繳12.5元給付金額即可倍增。市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達、林德宇今日在議會要求市府加碼補助至10元，讓農民友也月繳10元，以一顆茶葉蛋的價錢，讓從農保障金額倍增：農業局長蔡精強回應，會再爭取提高補助。

張玉嬿說，107年11月開始試辦農民職災保險、農民自繳15元，她和謝志忠、蔡雅玲議要求市府補助一半7.5元，以每月一顆茶葉蛋的價錢，落實守護農民，獲市府支持而嘉惠全市農民。但，至今僅投保僅22719人，投保率27.77％，執行率很低，顯見農業局宣導不夠力。

張玉嬿指出，農民可能不清楚職災保險的好處，其實全市這二年共理賠537件、金額890萬元，讓農友操作農機具受傷、農藥中毒甚至中暑都有給付保障，有位農運途中意外傷害還獲得2萬5千元理賠，這對傷病農友也不無小補。

謝志忠表示，農委會11月起增辦「增給傷病給付」、月繳20元，傷病給付就能多領一倍。但市府依舊僅補助7.5元，建議市府依往例，提高福助增給傷病給付至10元，讓農民月繳10元即可，以一顆茶葉蛋的價錢，從農保障金額倍增。

議員們強調，全市投保險人數不到2萬3000人，所需經費不多，年度加碼補助預算378萬元即可支應提高補助，並舉出農業局長蔡精強2019說過「自己在任的一天，一定會將農民職災保險加碼補助」的承諾，要求蔡實現諾言。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達、林德宇等議員們並拿著茶葉蛋走向官員席，高聲要求市府以每月1顆茶葉蛋的價錢、10元，一起減少農民職災保費負擔，一起守護農民。

張耀中強調，參照統計資料本市投保農保65歲以上的逾五萬人，超過有投農保人數的一半，而職災保險的增給給付，計算一人只要多一顆茶葉蛋的錢，然市府常夸夸其談財政健全，農業局沒道理不為從事農事工作的長輩著想，應列入年度預算計畫辦裡。農業局長蔡精強強調，願意再爭取提高補助。