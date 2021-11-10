台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、張耀中、黃守達，今日針對「強化山林水域教育」議題，指出台中市山野教育與水域教育推動狀況，仍有相當大的進步空間，強力要求落實教育部體育署：向山致敬、向海致敬精神，讓孩子親近大自然，並完善正確的安全觀念。

謝志忠說，台灣有70％以上的面積是山， 數不盡的河川、大海包圍四周，因此山林水域教育相當必要。根據聯合國17個永續發展目標，其中第14、15，保育及維護海陸生態，教育部也將其融入，由體育署推動「山林教育行動方案」，「水域運動資源中心推動示範計畫」，但綜觀台中市狀況仍有相當大進步空間。

謝志忠表示，台中市山難節節攀升，根據消防局統計，108年有51件、109年共78件，顯示紮根基礎安全教育不可或缺，但中央推動的「山林教育行動方案」，雖可申請補助，然而台中市學校共約360間中，近兩年各只有19間通過，僅佔了約5％，九成以上學校皆未申請；再參照今年彰化有香田國小至台中谷關唐麻丹山畢業旅行，教育局應也多加鼓勵台中市學校動起來。

台中去年發生33件溺水案件，今年至目前已有29件，其中十月在外埔大安溪發現16歲男學生溺水送醫不治、五月太平頭汴坑7歲童溺斃意外；還有今年震驚全台的虎豹潭六人被暴漲溪流沖走憾事，即便溪流變臉無情，但值得一提的是，虎豹潭唯一生存的女童，用所學知識冷靜抓著樹枝狂吹攜帶的口哨，保住一命，可見安全教育是關鍵！

張耀中指出，輕艇項目在今年東京奧運預賽抱憾出局，其中一個關鍵因素就是場地不熟，曾在國際賽事奪牌的輕艇國手皆來自台中，而市府至今連建造一個輕艇基地都一事無成，把前瞻計畫補助搞到和廠商解約訴訟，盼運動局應把握時間給輕艇選手實質的奧援和擔任有力後盾。

謝志忠、王立任、張玉嬿、張耀中、黃守達五位議員強力要求教育局及運動局，強化山林水域教育，建立學生正確之山野、水域及登山運動安全觀念，落實向山致敬、向海致敬的教育精神。