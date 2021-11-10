峨眉鄉農會積極推廣農民種植苦茶樹，成立產銷班研發各種苦茶油產品，2021年峨眉鄉東方美人茶節產業活動暨農特產品展銷會，13和14日兩天在「赤柯山油茶工坊」舉辦，將以茶香和茶體驗為主軸，讓民眾品嘗苦茶油餐饗宴，感受最道地的東方美人茶，絕對能遊客回味無窮！

峨眉鄉2021東方美人茶節，將讓民眾品嘗「苦茶油餐饗宴」。（羅浚濱攝）

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，峨眉東方美人茶全國知名外，桶柑產量更佔全國的四分之一，柑橘種植面積多達850公頃，量多時市場價格低，又不能做外銷，農會在2017年開始積極推廣轉種苦茶樹，目前苦茶樹面積有30公頃，產銷班班員也增加到43位，共同集資成立「赤柯山農企社」，製造優質純正的苦茶油。

陳冠義並說，農會積極推廣「油茶」產業，結合苦茶油產銷班推出苦茶油禮盒，並與在地的「桶柑麵線」、「東方美人茶麵線」結合，研發苦茶油特色料理餐，顛覆民眾對苦茶的印象。

13日舉辦的峨眉慢油遊茶香食農教育體驗活動，將帶領民眾體驗生產苦茶油過程，從採茶籽、曬茶籽至榨苦茶油，並享用美味的苦茶油入菜的料理。

在赤柯山苦茶油茶工坊舉辦的2天活動中，民眾只要花50元銅板價，就可體驗「擂茶DIY」及「東方美人茶花凍DIY」，同時每1人花費300元就可享用業者提供的「苦茶油茶餐美食buffet盛宴」。

另外，周邊還有專業泡茶師的「茶席體驗」、「農教育體驗」、「地景藝術打卡區」、「東方美人茶吧」等，民眾現場完成打卡活動，免費提供特調享用！活動詳情可上「峨眉鄉東方美人茶節」粉絲專頁查詢。