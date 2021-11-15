宜蘭縣政府為推動宜蘭創新產業能見度，11月18日至20日將帶領24家宜蘭創新創業代表品牌，參加在南港展覽館二館舉辦的「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，這也是宜蘭縣首次組成宜蘭隊參加，縣府盼能藉此增加24家業者的知名度，展現宜蘭創業的軟實力。

參展的創新品牌代表有宥睿生技有限公司等24家，有超過6成是生技類產業，也涵蓋農業科技、行動智慧、觀光服務、地方創生等專業領域，宜蘭縣是以「宜蘭創新館」為主題參展。

縣府表示，宜蘭隊產業代表各具特色，如「正福茶園」是從種植、生產到販售一手包辦，並從慣行農法逐步轉型到有機茶園，推廣無毒無農業的宜蘭茶，透過異業結合，利用茶葉工藝技術，展現宜蘭創新創業品牌的高度市場發展與競爭性。

縣長林姿妙表示，縣府鼓勵年輕人能勇敢逐夢，也整合多方創業資源，協助更多有志創業的優秀人才能夠落地宜蘭，深耕宜蘭，盼能透過此次參展的機會，讓宜蘭品牌一躍成為國際品牌。