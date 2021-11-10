地方政府到海外、到縣外招商不是新聞，臺中市政府財經團隊帶著已規劃開發的土地資料，向台北金融圈、獵地大戶詳細介紹，就是新聞。

臺中市政府經濟發展局長張峯源10日帶著包括水湳經貿園區等招商標的，在臺北老爺酒店舉辦招商說明會，委辦單位商研院CDRI表示，現場吸引多家壽險公司、百貨零售集團、連鎖賣場業者及建商報名，現場超過40位業者出席，擠爆會場。

據悉，有壽險業者當場表達，期望招商文件設計可針對保險法規範予以鬆綁，經發局聽取業界回饋意見，可望近期內再次公告市31資料，為蓬勃發展的北屯經濟再添柴火。

此次說明會中公開的土地資料，有北屯區市31案、豐原區一心段1130地號、水湳經貿園區西屯區文商段86地號智慧營運塔地塊、經貿段6、8地號、逢大段7、9地號等，張峯源表示，其中多數位於有臺中下一個七期之稱的水湳經貿園區，區位鄰近知名逢甲商圈，及就業人口超過5萬的中部科學園區，市府於該區投入300億重大建設，包括中央公園、臺中國際會展中心、綠美圖等，幾年內都會陸續營運，區位優越後勢看漲。

商研院CDRI表示，商研院中部院區長期協助臺中市經發局辦理招商業務，蒐集業者投資意見，俾利機關檢討並修正招商條件。雖近期受物價上漲、缺工等因素，讓廠商投資計畫增添變數，然而仍有許多企業看好本次招商地塊所在區位長期發展性。