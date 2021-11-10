目前正值新北茭白筍產季，有農友反映近年茭白筍產量銳減，產量僅剩往年的3成，新北市議員鄭宇恩接獲陳情向市府通報，農業局表示，接獲通報後，立即勘查並通報中央，如達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元，未來會持續關注。

三芝區農會總幹事郭錦炎指出，氣候異常的問題導致茭白筍產量連年下降，三芝地區的茭白筍栽培面積有38.56公頃，預估產量應有385.5噸，預估產值達3850萬元，但目前產量僅有128.5公噸，僅剩約3成產量，筍農苦不堪言。

新北市議員鄭宇恩表示，茭白筍是三芝非常重要的農產品，種植過程相當辛苦，一年僅有一收，近期不斷有三芝農友反映，今年茭白筍不只來得晚，也長得少，只有往年的3成，推測是氣候變遷、氣溫過高造成茭白筍植株出現開花、無法成筍的狀況。

鄭宇恩指出，茭白筍產量銳減問題，希望政府能多協助農民度過難關，長期來看，氣候變遷造成的農損恐將成為常態，也應積極提出對策，協助將茭白筍納入農作物災害早期預警系統，提供農友們提前或得災害資訊，做好風險監控及災害防範。

桃園區農業改良場楊志維博士表示，高溫造成茭白筍產期延後，水溫高不適合黑穗菌生長，也會讓茭白筍的植株長得特別強健，黑穗菌的菌絲體無法侵入，不會孕筍。

農業局表示，接獲三芝區農會通報後，5日已邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至三芝勘查茭白筍生長情形，另也已通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃3萬6000元，農業局與三芝區公所將持續關注茭白筍生長情形。