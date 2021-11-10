永靖鄉園藝景觀產業園區占地廣達7.65公頃，園區規畫完善，彰縣府完工後交由鄉公所營運招商，遊客中心和15個園藝景觀單元，預計月底就將全數完成標租，可望成為媲美花鄉田尾公路花園的另處苗木造景新亮點。（立委陳素月服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣第二大「永靖鄉園藝景觀產業園區」佔地多達7.65公頃，彰化縣政府興建完工後，去年交由永靖鄉公所營運，為吸引園藝業者進駐，公所祭出前兩年租金2折優惠，今年8月至10月兩度辦理標租，15個單位已出租11個，月底第三度開標，永靖鄉長詹木根樂觀預估，應會順利滿租，打造具特色亮點的微型產業園區。

園區基地原為永靖獨鰲公墓，2018年立委陳素月向中央爭取7120萬元經濟部前瞻基礎建設經費，彰化縣政府編列1780萬元配合款，斥資8900萬元興建，打造服務中心、園藝景觀單元、緩衝綠帶、綠地、滯洪池、停車場及道路等使用空間，盼連結在地園藝造景業者，提供示範景觀展示專區，去年9月完工後，彰化縣政府交由公所全權負責營運管理。

其中，園藝景觀單元面積共3公頃，依每單元1.5分至2.5分，分割為15個單元，年租金約6萬元至10萬元，盼打造成15座景觀苗木亮點展示櫥窗，卻招租卡關。

鄉長詹木根表示，永靖鄉是全國最大苗木之鄉，花木苗圃栽培、果樹嫁接技術聞名全國；新冠疫情嚴峻，讓原本有意進駐的10家業者觀望、卻步不前，加上原先單元土地界線不清，重新辦理地籍分割作業也稍有延宕。

詹木根說，聽從業者建議，公所祭出租金超狂優惠，每期租約8年，前2年打2折超優惠，每兩年逐步提升為4折、8折，果然順利獲得6家景觀苗木業者青睞，遊客服務中心和11個單元都已順利標租。月底第三度開標，預估就將滿租，進駐業者正籌組管委會，相信能協力打造地方產業新亮點，公所也將全力爭取補助，增加園區內景觀綠美化和休憩設施，提升整體園區消費觀光競爭力。