臺灣港務公司在國內港口，導入懸浮科技技術，啟用5G-AIOT創新科技試驗場域，建立友善的試驗環境，提供國內外新創及科技業者，在國內的商港，進行技術測試與驗證。

臺灣港務公司16日在高雄展覽館舉辦「2021優質港口論壇」，交通部次長祁文中出席致詞，分享在面臨國內外環境的多重挑戰下，推動港務建設與智慧運輸兩項重點工作的豐碩成果。

祁文中表示，高雄港今年首次代表臺灣港群，在國際上榮獲國際港埠協會(IAPH)-韌性基礎設施首獎殊榮，為持續推動臺灣優質港口發展，臺灣港務公司藉此契機舉辦「2021優質港口論壇」，邀集地方政府及產、官、學、研專家學者與航運產業、資通訊產業等業者共同參與，分享國際趨勢及產業實務經驗，並從多元面向探討優質港口發展的重要策略，期促進海運相關產業穩健成長。

臺灣港務公司陳劭良總經理表示，身為海島國家的臺灣，我國港口扮演與世界鏈結的重要門戶，面臨國際港口競爭日益激烈，如何提升臺灣港口競爭力與港口整體生態圈，業界共同推動港口「質」的發展，將是未來臺灣港群穩健營運的重要關鍵。

16日的論壇亮點之一，就是臺灣港務公司秉持「創新科技試驗場域，港口歡迎新創合作」理念，導入懸浮科技技術，啟用5G-AIOT創新科技試驗場域，象徵港口建立友善的試驗環境，歡迎國內外新創及科技業者，在臺灣國際(內)商港進行技術測試與驗證。