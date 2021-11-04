近年來有越來越多民眾喜愛種植花木，農業局每年都有無償配發苗木供民眾申請，今年考量民眾的喜好增加詢問度高的樹種。有民眾曾抱怨苗木太小不易種植，今年灌木、喬木規格分別增加至60公分、100公分以上，總計提供約10萬株苗木。

農業局林務科科長傅瀅濱指出，近幾年社區、法人團體及各機關學校於閒置土地種植苗木觀念與需求日強，農業局2019年配發11.9萬株苗木、2020年配發10.4萬株苗木，往年最受歡迎的包括有茶花、杜鵑、七里香、肖楠、櫻花等樹種。

傅瀅濱說，由於往年有許多民眾會詢問是否有桃金孃、梔子花、山櫻花等樹種，考量民眾的喜好，今年也特別增加詢問度高的樹種，現已開放市民申請苗木。

曾有議員接獲民眾反映，稱苗木太小不易種植，傅瀅濱表示，往年在灌木、喬木規格在30至50公分時就會配發，今年的規格放大，灌木增加至60公分、喬木增加至100公分以上。

另外，為減少市民種植失敗衍生的挫折感，也達到樽節經費的目的，農業局今天有製作精美植栽指南，將隨苗木配撥提供給市民作為種植參考，以提高苗木種植的存活率。

農業局提醒，社區、法人團體可就近到區公所申請，會統一配發至區公所，方便就近領取，個人申請者可向農業局申請，但要自行到龜山苗圃或石門苗圃載運，為統一配苗、領苗時間，請民眾與公所或苗圃確定領苗時間，以免白跑一趟。