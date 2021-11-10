斗六市一處蔬果家工廠附近水溝呈現紫粉紅色，遭民眾檢舉，雲林縣環保局化驗證實是蔬果汁，非化學廢水。（民眾提供）

雲林縣環保局近來多次取締斗六工業區排放粉紅色水體，民眾見到水溝變粉紅繃緊神經，最近又有村莊的水溝變粉紅色，不過這次是果菜汁！環保局表示，果菜汁無毒但營養源過高，將輔導蔬果加工廠過濾才能排放。

雲林縣是農業大縣，蔬果加工廠越來越多，有顏色的果汁包括紫菜根汁、胡蘿蔔汁、紅龍果汁、紫地瓜汁流入水溝，民眾懷疑化學工廠又偷排廢水。

環保局長張喬維今（10日）回答縣議員賴淑娞質詢時表示，最近民眾陳情一些工廠排放有顏色的汙水，事實上那是果菜汁，不是有毒的廢水，先前查獲案的案件，水質中發現有甜菜根殘渣，依廢棄物清理法開罰。

張喬維說，有2、3家蔬果加工廠或蔬果合作社被檢舉排放紫色水、橘黃色水，經查都是天然成份，紫色是花青素，橘黃色的是茄紅素，雖然都是天然的，但營養源會造成水源營養分過多，將造成優養化，將持續輔導改善。

斗六工業區多次遭檢舉有工廠排放粉紅色分廢水，民眾對粉紅色水的厭惡感很大，張喬維表示，果菜汁的紫粉紅色與工廠廢水差不多，但成分不一樣，先前查獲的工廠粉紅色廢水是化學物質為主。

他呼籲，加工過程產生的果菜汁排放前必須濾乾雜質，若是夾帶殘渣就會違反廢棄物清理法開罰；另外色度超標、營養源偏高也不行，該局均以標準檢測方法分析後再處分，最近幾案都是處1200元至6000元罰鍰。

縣議員賴淑娞表示，果汁工廠、脆果片加工廠協助去化農產品，據她所知蔬果合作社、果菜市場也有排放蔬果汁的難題，建議環保局以輔導取代開罰。