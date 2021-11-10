彰農學堂有三項重要課程，包括循環生態農業實務班、農機使用保養維修班、農產品攝影暨網路行銷實務班，開課以彰化縣民優先錄取。（吳建輝攝）

縣府也積極推動「彰化優鮮」品牌，並媒合多個電商平台，希望讓優質的農產品被全台民眾看見，一同擦亮「彰化」這塊金字招牌。（吳建輝攝）

彰化縣為農業大縣，縣府近年積極號召青年朋友返鄉投入農業工作，與明道大學合作開設「彰農學堂」，指導有意投入農業的青年朋友，提供農務、農機、農產品行銷攝影等課程，吸引許多青農報名，10日舉行開訓典禮，縣長王惠美也現身會場，她說彰化青農從她上任以後增加近700位，可見好的政策推動，就能吸引青年返鄉。

彰化縣政府在王惠美上任後，創辦「彰農學堂」，從栽培生產、網路行銷、安全認證等，提供青年朋友多方協助，創造好的學習環境，為有意投入農業的青年朋友搭建一個學習平台，請來明道大學前校長，也是農業博士的陳世雄，還有明道精緻農業系主任劉程瑋等授課，讓學員充分理解課程內容，並活用所學。

彰農講師陳世雄表示，台灣小農要生存很難，但他利用自己的農場告訴所有人，小小一塊農地也是可以賺到錢，他力推生態永續，除了種植農作之外，也要多角化經營，像是養蜂收蜜創造其他收入，而餵養黑水虻除了可以幫忙吃廚餘、酒糟外，還能拿來餵雞、雞再生蛋，一年又創造幾十萬的收入。

王惠美表示，今年彰農學堂有三項重要課程，包括循環生態農業實務班、農機使用保養維修班、農產品攝影暨網路行銷實務班，開課以彰化縣民優先錄取，預收1000元保證金後，只要參訓時數達3／4以上就全額退費，還會頒發研習時數證明。

王惠美說，陳世雄教授農場只有三分大，年產值卻達上百萬元，創造循環再利用的生態永續環境，不僅環保還能創造高產值，讓垃圾變黃金，絕對是青農相當值得學習的典範，究竟如何創造友善環境又出產高品質的農產品，相信陳教授都會傾囊相授，讓學員受益良多。

王惠美說，彰化的青農從她上任時的1300多位，到現在已經增加到有2千多位了，縣府也輔導縣農會成立青農聯誼會，各鄉鎮市也有分會，為鄉鎮青農搭建溝通平台，未來在尋求縣府、農會不管是技術、資金、行銷等資源時，能夠彼此分享經驗，讓大家在從農這條路上不孤單。