新北今日零確診 侯友宜：強化二級警戒持續 15:252021/09/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北0確診 侯友宜：強化二級警戒持續。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日0確診，新北市長侯友宜表示，幼兒園事件目前穩定控制，第一圈解除隔離後，持續監控並了解相關人員身體情形，社區22日解隔離，新北強化二級警戒會持續，把疫情守好，往好的方向走。 侯友宜說，案件要到22日，才可以確定案件穩定，走向好的結果，對於Delta侵襲新北社區感染事件，市府將持續關心監控，不能掉以輕心。 新北市副發言人蔡畹鎣表示，新北強化二級警戒將持續維持到10月4日，呼籲市民避免到人多場所，保護自己也保護他人。 福建確診＋31 漳州台商區列中風險 KMT主席大擂台》張亞中酸大選輸蔡英文 朱立倫駁：我也贏過 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #持續 #強化二級警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北今0確診 群聚幼兒園第一圈匡列227人三採陰解隔 15:212021/09/18 生活 新加坡添1009人確診 創去年4月底以來新高 02:462021/09/19 國際 高市查獲餐酒館未設隔板 開罰 04:102021/09/19 地方新聞 中秋車流量相較端午多一倍 侯友宜：加強風景區人流管控 11:272021/09/18 生活 馬德里大學開學 2萬5000人無罩開趴 警方措手不及 13:252021/09/19 國際 桃勤染疫女員工 基因定序出爐 排除國內Delta三大案 14:222021/09/18 生活 疫情重創店家 三峽老街推30萬振興優惠 13:112021/09/18 生活 室內感染率高出64％ 返鄉前先快篩！Delta專攻家戶 連假恐爆群聚疫情 04:102021/09/19 生活新聞 二級警戒延長至10／4 兩種活動周二起放寬管制 14:132021/09/19 生活 居隔民眾怨中秋包裹遭拆箱檢查 新北喊冤：基於安全考量 14:382021/09/18 生活 全國確診學生754人 其中大專生累計242名 11:482021/09/18 生活 生活熱門新聞 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 26歲研究生突血栓自摔昏迷 家屬：6天前曾打高端 - 生活 屏東蓮霧占全台種植面積7成 多數果農對「禁台蓮霧令」無感 - 生活 5網紅驗疫苗抗體惹議 羅一鈞揭影響數據最大關鍵 - 生活 好市多一食品混入異物 廠商認了 賣場急通知退貨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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