新北市今日0確診，新北市長侯友宜表示，幼兒園事件目前穩定控制，第一圈解除隔離後，持續監控並了解相關人員身體情形，社區22日解隔離，新北強化二級警戒會持續，把疫情守好，往好的方向走。

侯友宜說，案件要到22日，才可以確定案件穩定，走向好的結果，對於Delta侵襲新北社區感染事件，市府將持續關心監控，不能掉以輕心。

新北市副發言人蔡畹鎣表示，新北強化二級警戒將持續維持到10月4日，呼籲市民避免到人多場所，保護自己也保護他人。