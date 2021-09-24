台北市長柯文哲近期因社會住宅議題槓上中央，柯文哲日前怒嗆，等中央蓋完第1戶社宅再來講。內政部次長花敬群今接受電台專訪表示，柯文哲就是心裡有鬼，一直擔心中央做太好，如果北市府不願意繼續推動社宅政策，可以把土地交給中央繼續推動。另外，新北市長侯友宜聲稱，新北市快達成1萬戶社宅目標，但花敬群質疑，新北市長侯友宜把中央的3000餘戶林口社宅算計去，這樣算達標嗎？如果侯友宜不蓋，中央來蓋。

針對社宅興建政策，柯文哲日前表示，北市社宅已蓋1萬8000戶，為避免債留子孫，先停下來想一下，引發批評聲浪。對此，花敬群回應，北市府若要暫緩推動，就釋出土地讓中央接受繼續推動，反遭柯文哲嗆「等中央蓋完第一戶公宅，再來跟我說話」。

對此，花敬群今表示，所有人都認真做事，他沒有否認台北市政府得認真，但不懂柯文哲為什麼一直擔心中央做太好，這就是他心裡有鬼，不敢面對中央越做越好。

至於柯文哲拋出擔心債留子孫，花敬群說，既然台北市擔心債留子孫，那就把財務結構拿出來給大家看，如果真的有問題，中央會幫忙想辦法解決。

此外，中央對新北市設定目標是蓋4萬戶社宅，目前僅蓋6000餘戶，侯友宜卻說，新北市目標是1萬戶，已經快要達標。不過，侯友宜所稱快達標，是把林口的社會住宅3000餘戶算計去，花敬群質疑，侯友宜這樣就說達標？如果侯友宜不蓋，中央來蓋。

至於花蓮縣的社會住宅，花敬群說，每個縣市有不同的做法，都是蓋類只租不賣的青年住宅、社會住宅，中央不願意製造和任何縣市的對立，而是保存合作關係。