新冠肺炎疫苗持續施打中，明天10月1日起，流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗也將同步開打，新北市長侯友宜表示，公費流感與公費肺炎鏈球菌疫苗將同步開打，「左流右肺、健康加倍」，鼓勵符合資格者都能到合約院所接種。

侯友宜表示，今天新北市沒有新增確診個案， 新北市學生BNT疫苗今天會告一段落，還沒有接種者，接下來可以到衛生所與合約院所補接種。

侯友宜說，明天開始公費疫苗流感與肺炎鏈球菌疫苗也將同步開打，流感疫苗第一階段符合資格著包括滿六個月以上入學前的幼兒、65歲以上長者等等，第二階段11月15日則開放50歲以上到64歲無高風險的成人接種。流感疫苗今年初估有93萬劑。

侯友宜說，另外長者的肺炎鏈球菌同步開打，兩項疫苗可以同時施打，「左流右肺、健康加倍」，都可到醫療合約院所施打，詳細名單可到衛生局官網查詢。

衛生局表示，流感與肺炎鏈球菌疫苗可以同時施打，不過跟任何一種新冠肺炎疫苗必須間隔7天以上，提醒民眾注意。