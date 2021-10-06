第10輪疫苗今（6）日開打，兩大mRNA疫苗也將於三天內陸續到貨，預計輝瑞/BNT疫苗數量至少有160萬劑，有機會開放46-23歲民眾施打第一劑；莫德納疫苗則優先規劃第二劑施打，《中時新聞網》統整四大疫苗最新資訊，一次掌握換誰打、何時打。

【輝瑞/BNT】第11輪可預約第一劑

●符合對象：

1.10月6日前意願登記選擇BNT之47歲以上民眾。

2.10月6日前意願登記選擇BNT之22-12歲民眾。

3.10月6日前意願登記選擇BNT之18歲以上第9類對象。

●預約時間：

10月11日上午10時至10月13日中午12時

●施打期間：

10月15日至10月21日

●後續：指揮中心發言人莊人祥表示，10月7、8日兩批BNT將到貨，預計160萬至180萬劑，研擬10月22日從46歲再往下開放到23歲。

客製化標籤BNT疫苗預計7日和8日將各到一批，數量預期160萬至180萬劑左右。圖為第二批91萬劑BNT到貨的畫面。（陳麒全攝）

【AZ】第11輪可預約第二劑

●符合對象：

1.7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾。

2.7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾。

●預約時間：

10月12日上午10時至10月13日中午12時

●施打期間：

10月15日至10月21日

莊人祥表示，有莫德納到貨將先提供給7月16日前接種第1劑的民眾；圖為莫德納疫苗。（本報資料照片）

【莫德納】三天內到貨，規劃160萬人第二劑

●符合對象：7月16日前接種第1劑者。

●預約時間：尚未公布

●施打期間：尚未公布

●後續進度：莊人祥指出，上述對象接種後，將開放7月30日前接種第1劑者，並從高年齡者往下施打。

【高端】第10輪可接種第二劑

●符合對象：9月8日(含)前已接種高端第一劑之民眾。

●施打期間：10月6日至10月14日

●後續進度：已接種第一劑高端疫苗且間隔滿28天以上之民眾，除公費疫苗預約平臺預約外，亦可至提供高端疫苗接種服務之醫療院所預約後接種。