第10輪疫苗今（6）日開打，兩大mRNA疫苗也將於三天內陸續到貨，預計輝瑞/BNT疫苗數量至少有160萬劑，有機會開放46-23歲民眾施打第一劑；莫德納疫苗則優先規劃第二劑施打，《中時新聞網》統整四大疫苗最新資訊，一次掌握換誰打、何時打。
【輝瑞/BNT】第11輪可預約第一劑
●符合對象：
1.10月6日前意願登記選擇BNT之47歲以上民眾。
2.10月6日前意願登記選擇BNT之22-12歲民眾。
3.10月6日前意願登記選擇BNT之18歲以上第9類對象。
●預約時間：
10月11日上午10時至10月13日中午12時
●施打期間：
10月15日至10月21日
●後續：指揮中心發言人莊人祥表示，10月7、8日兩批BNT將到貨，預計160萬至180萬劑，研擬10月22日從46歲再往下開放到23歲。
【AZ】第11輪可預約第二劑
●符合對象：
1.7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾。
2.7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾。
●預約時間：
10月12日上午10時至10月13日中午12時
●施打期間：
10月15日至10月21日
【莫德納】三天內到貨，規劃160萬人第二劑
●符合對象：7月16日前接種第1劑者。
●預約時間：尚未公布
●施打期間：尚未公布
●後續進度：莊人祥指出，上述對象接種後，將開放7月30日前接種第1劑者，並從高年齡者往下施打。
【高端】第10輪可接種第二劑
●符合對象：9月8日(含)前已接種高端第一劑之民眾。
●施打期間：10月6日至10月14日
●後續進度：已接種第一劑高端疫苗且間隔滿28天以上之民眾，除公費疫苗預約平臺預約外，亦可至提供高端疫苗接種服務之醫療院所預約後接種。
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