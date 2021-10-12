美國人接種新冠疫苖加強劑可能即將有更多選擇，該國食藥管理局「疫苗和相關生物產品諮詢委員會」（Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee，VRBPAC）將在周四和周五開會討論莫德納和嬌生的加強劑。

一個月前美國監管機構批准了向高風險族群施打輝瑞/BioNTech新冠疫苗加強劑，第三針的接種對象包括年長者、有基礎疾病的成年人，以及在醫療照護與公衛等高風險環境工作或生活的人，以及生活必需品的從業人員。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）提供的最新數據，截至上周六全美已有超過700萬美國人接種新冠疫苖加強劑。

該FDA疫苖諮詢小組排定於周四會議討論莫德納加強劑對於成人的安全性和有效性數據，緊接著將周五討論成人接種嬌生加強劑的研究結果。

FDA可能在諮詢小組會議結束後幾天內做出最終決定，並將這個決定交給CDC與其疫苗諮詢委員會做為決議的參考。

美國CDC下一次的疫苗諮詢會議排定於10月20日至10月21日舉行，屆時料將討論莫德納和嬌生加強劑。

莫德納上個月表示，以前兩次注射所用劑量的一半做為第三針是安全的，且比第三期臨床試驗接種第二劑後產生的免疫反應更強。

嬌生上個月表示，在美國接種第一劑疫苗兩個月後，接種其單劑型疫苖的第二劑是安全的，且可以將有症狀感染的保護力從約70%提高到94%。