第12輪是國內疫苗施打最高峰，國際3大疫苗全上陣，主打AZ、莫德納第二劑，以及輝瑞／BNT第一劑，估計440萬人符合預約資格。此輪分兩階段接種，第一階段今日上午10時起開跑，優先開放預約BNT第一劑，對象為10月13日中午前完成意願登記，且還未打過任一劑疫苗的30歲以上民眾。

指揮中心日前公布第12輪公費疫苗施打規劃，今日上午10點起為第一階段接種。（圖／指揮中心提供）

根據規劃，明日上午10時將再開放預約AZ第二劑，對象為7月30日前已接種AZ第一劑的38歲以上民眾，下午2時起則開放預約莫德納第二劑，資格為7月16日前已完成第一劑莫德納接種的55歲以上民眾，但3款疫苗收單截止日都是到20日中午12時，接種時間則為10月22至27日。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第12輪第一階段接種，各疫苗符合預約資格人數，BNT是135.8萬人、AZ為96萬人，莫德納則是66.2萬人。

第12輪疫苗堪稱史上最複雜，除了不必預約就能隨到隨打的高端疫苗外，國際三大疫苗AZ、莫德納及BNT全數上陣，且依據施打時間先後，逐步放寬至全年齡接種。

至於第二階段接種則依疫苗種類安排10月25、26日上網預約，施打的疫苗依舊是AZ、莫德納第二劑，以及BNT第一劑，其中BNT第一劑的開打時程是10月28至31日；莫德納和AZ第二劑則是10月28日至11月3日。