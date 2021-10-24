因疫情停辦一屆、睽違兩年多的「渣打香港馬拉松」今天（24日）重新開跑，是疫情爆發以來，香港首次有公眾參與的大型體育盛事，參賽者須完成接種兩劑新冠疫苗。不料，中午12：09大會報告有400多人受傷，10名選手送醫，其中一名患者命危。

香港醫管局表示，截至今早，共10名選手不適送院，1人命危，5人重傷，2人穩定，2人已出院，傷者9男1女，年齡32至87歲。危殆跑手正於律敦治醫院救治中。

根據資料，今屆賽事中，有445名傷者，原因包括體溫過高，扭傷及抽筋等。

馬拉松結束後，大會表示今年有18500人報名參與，出賽有15659人，出席率超過80％。

最近一次的「渣打香港馬拉松」已是2019年2月中，2020年1月本港爆發新冠肺炎，其後香港業餘田徑總會決定取消原定於2月8日及9日舉辦的馬拉松。而2021年的渣打馬拉松本來預計於今年1月舉辦，其後數次因疫情而延期，直至今（24日）舉行。

此次馬拉松也是《香港國安法》實施後首場渣打馬拉松，大會一度指「香港加油」等標語無問題，但其後於賽前兩度發聲明，強調「運動不應加入政治元素」，屢勸不聽有可能由執法部門跟進，今日比賽，多名選手疑因運動服印有「香港」及「加油」等字眼，被大會要求換衣服才能參賽。