田定豐第一季的podcast「安眠書店」在光良，許茹芸，kimiko等歌手助陣下，累積了十萬粉絲訂閱，和超過千萬下載量。在每天讀一本書的承諾下，田定豐逼自己每天大量閱讀，同時又要忙蔬食電商的業務，讓他感受巨大壓力，趁第一季的365集吿一個段落，風光卸下重擔。

沒想到，粉絲不斷透過社群跟田定豐本人敲碗，他停不到半個月的時間，就被粉絲留言、私訊感動心軟，又立馬重新開張第二季的「安眠書店」。

田定豐推出podcast節目「安眠書店」。（混種時代提供）

第一集來賓請來目前在新書排行榜第一名「火來了，快跑」的大體接體員「大師兄」暢談人生故事。田定豐問大師兄：「人死了火化真的會痛嗎？否則為什麼要快跑？」大師兄反問：「你怕死還是怕痛？」田定豐表示：「我從來都不是一個怕死的人，尤其千禧年的挫敗，當時還想一走了之，只是放不下自己的媽媽。死就是一瞬間就結束，但痛的折磨卻是度日如年，之前打疫苗想像被火車撞的痛，現在回想起來感覺好像比死還可怕。」

田定豐(左)訪問大體接體員「大師兄」。（混種時代提供）

接體員大師兄在「安眠書店」分享了許多從殯儀館冰庫，到攝氏一千度高溫火葬場所看盡的人生百態故事，及對人性有更深的理解。精彩對話都在今晚（10／13）的「安眠書店」。