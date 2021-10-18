搜救隊員今共投入309人繼續尋找另2名失蹤女童。(中時資料照)

新北雙溪虎豹潭6人落水事件，昨已尋獲2大2小，目前還有2名分別為8歲與15歲女學生失蹤。昨天尋獲的9歲蔡姓女童，其母看到愛女遺體，哭到全身癱軟，得靠旁人攙扶，並悲傷痛哭落淚：「她都這麼可憐了，不要再驗了」、「不要再讓她痛一次」，讓人看了鼻酸。

蔡姓女童前天（16日）與團員另5人被暴漲的溪水沖走，過了一晚，昨（17日）天在三水潭附近被尋獲，但已成了冰冷的遺體，蔡姓女童媽媽心如刀割，難以接受女兒只是參加虎豹潭「大自然體驗營」，卻發生意外身亡。

女兒的遺體尋獲後，蔡姓女童母親悲痛哭喊著說：「不可以驗她，她都這麼可憐了，還要驗什麼東西？」，捨不得讓寶貝女兒再痛一次，還哭到全身癱軟，必需靠其他人攙扶，旁人看了都不禁鼻酸與不捨。

昨天尋獲的另外一名11歲劉姓男童，是由父母帶著他與8歲女兒參加這次活動，結果兄妹倆雙雙落水失蹤，昨天上午10時40分已在六和橋下游尋獲哥哥遺體，但妹妹仍然失蹤，而且16日落水當天就是她的生日。

劉父昨天悲傷萬分說，當初從臉書上得知大自然體驗營活動，帶著孩子參加已經有3、4年，都沒發生過問題，這次出發前當地已開始下起毛毛雨，不過老師評估後仍認為可行，照常出發，沒想到下午發現山區雨勢變大決定返回，在步行渡河時，溪水暴漲，走在梳子壩上的多人被沖走。「如果我沒出來，就只剩我老婆一個人，我前面還有一個小朋友，但他們都已經順利上岸了」劉父回憶說。