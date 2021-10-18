「最美社工」林予晞任愛無限公益大使。（TVBS提供）

五月起台灣疫情大爆發衝擊各行各業，連帶使得許多弱勢團體與慈善機構收到的捐款與物資銳減，近期黃子佼、邱勝翊與邱宇辰兄弟、胡宇威、連晨翔等藝人都更積極投入各種公益活動，有「最美社工」之稱的林予晞，18日擔任TVBS信望愛永續基金會「愛無限系列活動」年度公益大使，呼籲「一人一點力、愛就大無限」，並宣布募款金額目標提升至2500萬，且開放時下最夯的5倍券也能愛心捐款，讓愛起飛送給40家社福機構。

林予晞從學生時代就開始關心資助弱勢機構，拍《我們與惡的距離》前也曾到社福機構實習與社工師互動，還曾遠赴偏鄉花5小時來回山區，親自開車載罹癌爺爺到醫院就診。今年四月底，林予晞的奶奶過世，「辦完喪禮心情非常消沉，接連疫情爆發，無法出去走走與朋友相見抒發心情，只能藉著打電動讓自己忘卻，慢慢調適。」也因為奶奶後期入住療養院，讓林予晞了解到長照在現代社會需要完善的系統，各種扶助弱勢機構的存在對社會來說又有多麼重要，因此呼籲外界投入一己之力資源外，亦可透過小額捐款一人一點為各機構助力。

林予晞說自己從學生時代開始，每次遇到天災人禍時就會捐款，成為演員之後有機會接觸各式各樣的人，捐款就更頻繁，捐款單位範圍及項目五花八門，包含身心障礙、兒福、婦幼、家暴防治等機構團體，「奶奶離開讓我也開始接觸到殯葬業，這才知道原來市立殯儀館也有接受善款，因為有些是沒有名字或沒有家人幫忙辦後事、買骨灰罈的往生者，發現也可以捐給這類單位」。她說自己做這些事不會計算到底捐了多少錢，案子接得較多、酬勞多就相對捐得多，收入沒那麼多時就會調整，不會做勉強自己的事。

談及數月前奶奶病逝，她難過回憶，親人過世本來心情就沈重，又剛好遇到疫情，「好像活在太空艙，沒有其他事情可以分心，必須確實面對這事件。但相對也想了很多」，疫情加上親人離開，讓她體悟到「生命的來去輕描淡寫，離去時輕如鴻毛，反而是身邊的家屬放不下，令這件事變得很沉重，因為大家都有執著、不捨。人還在世能做些什麼時，該做的都做，在親友離開時相對就比較不會那麼沈重」。

奶奶的事情也讓她體會到，一般人沒有長照、醫療經驗，都是遇到才會知道怎麼做，但也會有一段時間很崩潰，尤其當家人退化到一定狀況無法近身照顧，一定要靠專業人員協助，當人生最後一段路無法陪在身邊，家屬一定會超崩潰、覺得遺憾怪罪自己。她因此開始思考，全民應該提前有長照這方面的訓練、獲得更普及的資訊，因為人口老化是顯而易見、漸漸發生當中。

她難忘奶奶有段時間住進加護病房，因探望時間有限，每天只能一人探病，「有幾次我人已經在加護病房門口，卻只能用視訊跟奶奶講話。疫情期間，媽媽也剛好開刀住院，被爸爸通知到醫院時，到了護理站後一樣不能進病房，我也只能視訊跟媽媽打招呼，這樣的情境真的讓人滿難受的。」她感嘆，疫情爆發讓社會上需要幫助的人變多，但是要往哪邊投注資源，因事出突然，大家都還不知道該怎麼辦，這次「愛無限系列活動」合作的單位多達40個社福單位，涵蓋非常全面。