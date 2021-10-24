嘉義縣若竹兒智能發展中心成立之初僅有1輛800cc中古交通車，恆青公司這幾年來陸續捐了3部交通車，24日又再捐贈1輛休旅車，若竹兒董事長林朋輝表示，疫情以來捐款減少許多，恆青公司多年來相挺令人感動。

若竹兒中心成立之初，僅有的1輛800cc中古交通車，因老舊不堪使用，顧及車輛不足與安全問題，恆青公司2009年及2012年陸續捐贈3輛交通車，24日再捐贈1輛休旅車，縣長翁章梁及若竹兒董事長林朋輝受贈。

身心障礙的孩子因行動不便及主要照顧者日益年邁，往返若竹兒智能發展中心都需交通車接送，林朋輝說，疫情衝擊下，不僅產業受到影響，社福機構更是辛苦，許多募款等活動都延後或取消，小額捐款也明顯減少，若竹兒使用近10年的交通車因車齡老舊急需汰換，長期關心若竹兒的簡董事長得知此消息，立即號召大家一起來力挺若竹兒。

翁章梁說，恆青公司雖然公司位於桃園，但與若竹兒結緣很深，年年出錢出力，關懷弱勢的企業精神令人感佩，嘉義縣不但是全台人口老化最嚴重的縣市，身心障礙人口數也有3萬8128人，占全縣總人口數7.7％，感謝恆青公司簡董事長的愛心與關懷，提供身障朋友安全舒適的交通工具。

恆青公司董事長簡華海指出，公司秉持著數十年的良善初衷，為「取之於社會，用之於社會」，也希望藉此拋磚引玉，每個人都可以為別人扶一把，一個善念，便能成就無數的善循環。