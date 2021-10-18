2021年《遠見》縣市總體競爭力評比出爐！

與去年相較，今年評比的最大亮點在於，隨著全台各縣市飽受疫情所苦，而在這樣的大環境下，更能檢驗出縣市的體質，以及縣市首長及其團隊平日所下的苦工。尤其，明年底即將迎來地方九合一大選，這份榜單更堪稱是各縣市的模擬考，是為意義重大的選舉風向球。

此外，由於《遠見》的縣市總體競爭力評比，一共分析了九項關鍵數據，從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利，可謂面面俱到，堪稱縣市治理最細膩的體檢表。

值得一提的是，《遠見》為使評比更貼近地方現況，也更符合國際城市競爭的價值，每年都會徵詢各縣市的回饋，優化指標，而今年更為精進，除了汰換不合時宜的指標，增加更有鑑別度的項目，同時更將過去的部分同類型的指標加以整合，以免重覆計分，因而將原有的105項指標，融合成76項。

而從這次的榜單來看，果然發現名列前茅的縣市，不但在台灣出類拔萃，更是具有國際競爭實力。

例如竹科所在的新竹縣市，隨著全球供應鏈重組，讓台灣科技業在世界發光，連帶地也讓新竹縣市的競爭力實蹟，表現在榜單上。以今年的總體成績來看，新竹市居榜眼外，新竹縣名次躍升8名，成為全國進步幅度最高的縣市，擠入榜單前五。

也因此今年的「縣市競爭力」專題中，《遠見》除了解析榜單，更挑選數個台灣都市因觀光、創意、城市規劃、公務團隊效能……而將城市推向國際舞台的經典案例，也同時呼應了本期《遠見》35週年慶的核心主題——〈世界亮點產業 少不了台灣〉。

總排行〉縣市總體競爭力

台北強勢回歸，高雄為六都進步最多

去年錯失榜首的台北市，今年重返榮耀，顯見遭受疫情衝擊的同時，深厚的市政底子使得台北市在各個數據表現相對「抗跌」。台北市長柯文哲對疫情快速應變，乃至於針對產業提出的數位轉型政策，於各項指標都看見些許成效。

新竹縣受益科技業蓬勃發展的加持，民生富饒，在今年度的總成績上，一口氣進步8名，榮獲總體競爭力的最佳進步獎。其中，其外來人口移居比率（社會增加率）為全台第一，自有住宅比率亦是眾縣市之冠。

新竹縣長楊文科為因應大量年輕人移入，連帶使得學齡人口也跟著大量增加，教育資源因此相對不足，便針對「0～12歲」所需的公托、國中小等資源著力不少，而讓人民十分有感。

而六都中進步最多的是高雄，名次前進6名，其中，陳其邁上任高雄市長後，以打造「南台灣科技走廊」為施政主軸，從南科一路延伸到屏東科學園區的科技廊帶，逐漸發揮成效，近期傳出台積電將於楠梓設廠即為經典效益。

至於基隆，儘管今年成績較為委屈，但基隆市長林右昌用心，仍讓人有感。其致力改變整個基隆港區的樣貌，並爭取到「大基隆歷史場景再現整合計畫」，可惜受限基隆腹地不足，又在雙北兩直轄市的磁吸下，效益難以彰顯。

#指標1 經濟與就業

竹縣、嘉義市逆勢攀升

全台各縣市的「經濟與就業」面向中，各項數據都有受到影響，惟，仍有逆勢上揚的。

其中，新竹縣市受惠於竹科強勁表現，「經濟與就業」各個數據指標上升幅度較高。致使新竹縣在眾縣市的排名攀升4名，首度搶入前三；新竹市維持高檔，排名第2。另外，嘉義市進步3名，爬升到全台第5。

嘉義市在市長黃敏惠帶領下，推出許多計畫力抗疫情的影響。如推出勞工紓困的方案，並輔導青創跟提供中小企業貸款。最後展現的成果在失業率上，109年的全年失業率3.7％為全台最低縣市之一。

#指標2 教育與文化

花蓮、宜蘭、彰化進步多

在「教育與文化」層面，前3名和去年一樣，仍是台北、台南和台中，但第4名以後，風景大不相同。

花蓮跟宜蘭均進步7名，分別躍升到第4與第6。細究花蓮縣在教育方面的成果，在花蓮縣長徐榛蔚上任後，旋即創立智慧教育中心，推動程式教育、創客教育、AI教育，讓花蓮縣孩童學習程式語言不會落後。

宜蘭縣長林姿妙在教育方面，則針對當地孩童提供免費教科書政策，補助設籍宜蘭縣的3萬4000多位國中小學生，還有免費營養午餐，使得每位孩童的學習不落人後。

彰化縣則是積極推動雙語教育，引進外籍師資，並補助60所學校充實英語教學設備。彰化縣長王惠美也相當重視科技教育，在花壇國中、成功高中各成立AIoT智慧聯網教育中心。

#指標3 環保與環境品質

苗栗進步最多，新北、台中表現佳

「環保與環境品質」台北重新拿回榜首，與新北、台中分別位列前3。苗栗較去年進步6名，來到第4名。在苗栗縣長徐耀昌的帶領下，苗栗縣在空氣品質方面也逐年精進，AQI>100日數比例由103年20.0％降至109年2.5％，下降17.5％。

新北市侯友宜市長親自帶隊，並有效整頓難以處理的五股垃圾山，成為任內針對環境、環保的重要施政代表政績；另一方面，台中市長盧秀燕努力面對空汙的挑戰，推出「藍天白雲行動計畫」共24項策略，致力降低空汙的影響。

#指標4 治安

新北奪下榜首，南投進步最多

在各項治安指標上，過往，小城市因為人口單純，相對占優勢，然而大城市在今年倒有亮眼的表現。

今年由新北拿下榜首，主因在「犯罪人口率」大幅降低。此外，高雄也進步7名。今年度進步最多名次的縣市為南投，一口氣躍升10名，主要原因是「竊盜案發生率」的大幅改善。除了針對竊案，縣長林明溱也針對毒品有積極的改善作為，打擊毒品不遺餘力。

#指標5 公共安全與消防

宜蘭、苗栗、竹縣、高雄進步多

「公共安全與消防」由新竹市居首位，宜蘭、苗栗、新竹縣和高雄的進步幅度最大，都進步4名。

新竹市在「每十萬人建築物火災發生次數」的表現特別突出，相較其他縣市，發生火災的比率特別低，而這正是它取得榜首的關鍵原因。

在新竹市長林智堅的支持下，新竹市消防局於消防訓練方面可謂獨樹一格，建置了全國唯一的「VR、MR防災模擬演練系統」，使得消防隊員在打火的戰術演練和個人戰技上都有相當扎實的訓練。

#指標6 醫療與衛生

台東、花蓮進步幅度大

「醫療與衛生」今年由嘉義市拿下榜首。進步幅度最高的是東部的台東與花蓮，分別進步12名與11名，擠入榜單前5名。台東在「每萬人救護車輛數」中名列前茅。

面對新冠疫情，台東縣長饒慶鈴許多防疫決策發揮關鍵作用，例如成立防疫專車，以及補助離島（蘭嶼、綠島）居家檢疫個案居住本島費用，讓台東縣的防疫成效良好。

雲林縣在縣長張麗善的規劃下，則是全國唯一全面補助學齡女性9價HPV疫苗，接種率高達90.7％，以期預防子宮頸癌等相關疾病的發生。

#指標7 生活品質與現代化

竹縣奪榜首，苗栗、基隆、台中、高雄亦佳

「生活品質與現代化」今年出現大幅變動，新竹縣以黑馬之姿，拿下本項榜首，更是全台縣市中提升幅度最高，攀升6名；另外，苗栗提升5名，台中、高雄和基隆都進步4名。

桃園市則是六都中於本項排名第一的直轄市，市長鄭文燦致力於打造桃園成為年輕人的首選都市，提供許多優惠的政策，為歷年來人口移入最快速成長的都市之一。

#指標8 地方財政

嘉縣攀升第一，宜蘭和屏東大躍進

在「地方財政」方面，小城當家。前10名中，六都僅有3都入榜。影響本次指標最多的變數，在於「縣市自籌財源比例」。例如，一口氣躍升11名的嘉義縣，就是自籌財源成長比例大幅增加。其他如宜蘭進步9名，屏東和新竹縣同樣邁進8名，這項指標表現良好。

嘉義縣為傳統的農業縣，因此產業多元化不足。縣長翁章梁上任後，致力於開發產業，持續努力在大埔美工業區及馬稠後產業園區，還有爭取設置嘉義科學園區、中埔科技產業園區、水上南靖工業區及中科院民雄航太園區，期待改變嘉義縣的產業體質。

屏東縣則是在縣長潘孟安帶領下，努力克服財政困境，於第一任4年即堅持不再舉債，且歲入自103年度至108年度也連續6年大於歲出，歲入歲出決算賸餘為正，是全台年年正成長的縣市。

#指標9 社會福利

竹市最高，竹縣、台中、新北進步多

「社會福利」層面維持新竹市居首，而新竹縣一口氣爬升12名，在各指標均進步，為全台最佳進步獎。

台南市長黃偉哲則是力推台南成為友善長者的都市，在109年成功達成「一區一日照」的政策目標，並續推實物銀行有效運用1485萬元的愛心物資，讓4萬9827人次受益。兒少部分，則有10處親子悠遊館，至111年度預計再設立4處，友善育兒空間。

透過數據，的確較能客觀分析各縣市的相關施政表現。儘管在疫情之下，縣市治理不免會受到影響，但仍期許各縣市能從這些數據中，找出向上提升的動力，攜手共創台灣城市的新紀元。

本文作者：馮紹恩

(本文摘自《遠見雜誌10月號424期》)