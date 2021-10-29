新莊14歲少年騎車跨越雙黃線 連撞2車噴飛慘死 22:442021/10/29 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車禍現場一片狼籍，地面血跡斑斑。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 14歲廖姓少年29日下午5時許，騎乘機車行經新莊區瓊林路時，跨越雙向線與38歲張男、50歲陳男對撞，廖少送醫後不治，張男與陳男腳部挫傷，新莊警方表示，將進一步了解事發經過。 萬華角頭與妻大吵對空開5槍 無奈交玩具槍與9子彈認罪 北大停二停車場擬建複合商場 地方現反對聲 #對撞 #新莊 #機車騎士 #跨越雙黃線 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業者樂觀看Q4銷售回溫 油價飆升 電動機車趁勢搶市 04:102021/10/29 產業特刊 百位卸任首長聯名致函 籲G20將剩餘疫苗轉贈窮國 19:052021/10/29 國際 強權落難日 上季東西冠軍都吞敗 04:102021/10/29 運動天地 砂石車疑不滿鑽車 強頂「女騎士兩下」害慘摔 家屬求真相 08:322021/10/29 社會 一市兩制 電動機車免費停 挨轟玩半套 04:102021/10/29 地方新聞 中和警車閃野狗暴衝對向車道撞15輛汽機車 傷亡人數曝光 18:542021/10/29 社會 苗警辦外籍人士安全座談 新住民請假參與直呼：很值得 17:172021/10/29 寶島 開卷書摘》我搓的湯圓，家人不敢吃 ─撿骨師的訐譙告白 07:002021/10/29 生活 城中城大火調查報告出爐 消防、工務局各三大疏失 陳其邁未到 15:532021/10/29 政治 台新銀Richart行動裝置險上架 iPhone 13也能保 16:072021/10/29 財經 北市忠孝東路汽車連撞5機車 又是疲勞駕駛惹禍肇事 17:582021/10/29 社會 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 【獨家】陸軍蘭指部士官與女友吵架 負氣歸營疑自傷陳屍營區 - 社會 涉財報不實 群聯電子董事長遭判刑 - 社會 冷血女魔頭率同事凌虐20歲男致死 棄屍彰化10人遭逮1人在逃 - 社會 社會9點檔》輕熟女遭「開膛」割乳 恐怖殺人魔墜樓雪葬真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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