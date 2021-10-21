韓國預計今天下午發射首架「純韓國製」運載火箭「世界號」（KSLV-II），若成功發射，將是全世界第7個成功獨立發射中大型運載火箭的國家，為韓國航太產業開啟新紀元。

「無論世界號此次發射是成功或失敗，我們都正努力從中找出新的意義」，韓國科學技術情報通信部長林惠淑在世界號發射前一天，於國會答詢時表示，她無法準確說出這次發射成功的機率，但無論結果如何，這次發射都有助韓國航太產業更活躍發展。

韓國曾在2013年成功發射運載火箭羅老號，也是韓國首次成功自行發射火箭，不過，羅老號最核心的第一節火箭由俄羅斯製造，並不能稱作純韓製火箭。

今天發射的世界號為3節式火箭，目標將1.5公噸重的人造衛星，送至距地面600至800公里的近地軌道。世界號全長47.2公尺，直徑3.5公尺，重達200公噸，長度與重量都比長33.5公尺、重140公噸的羅老號升級不少。

不僅規模升級，世界號計畫的指標意義在於「純韓國製」，根據韓聯社報導，世界號開發計畫共有300多家韓國企業參與其中，代表韓國航太產業已準備好迎接「新太空」（New Space）時代，以往由政府主導計畫方式將隨國際潮流，轉向民間主導。

其中最具代表性的企業包括涉獵化工、能源、國防產業的韓華集團，以及主要生產民用、軍用飛機及衛星的韓國航空宇宙（KAI）。

KAI從2014年起參與世界號計畫，負責管理300多家企業提供的零件及組裝作業，也負責生產第一節火箭的燃料罐及氧化劑罐。韓華航太（Hanwha AeroSpace）則參與包括核心零件「75公噸液體火箭引擎」等引擎、渦輪分子幫浦、實驗設備建造等工作。

據韓國航空宇宙研究院資料，為研發最核心的75公噸級液體燃料引擎，前期研究歷經16個月、10多次設計變更及約20次試驗，才解決燃燒不完全的問題，從2015年至2020年間累計進行上百次試驗。

而協助進行世界號燃燒實驗的企業為專門生產鐵路列車、軍事產品等的現代Rotem。此外，這次發射架也是由同屬現代集團的現代重工製作。

業界人士指出，就如同美國國家航空暨太空總署（NASA）將技術移轉給民間企業後，促使美國相關企業成為國際宇航產業領頭羊，韓國這次透過國內自有技術打造世界號，也為韓國正式打開宇宙開發的大門。（編輯：高照芬）1101021