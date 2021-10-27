27日，韓國股市因已連兩天都是收紅的，在獲利了結賣壓下開低走低。同時，市場在三星發布財報前，多選擇場邊觀望。最後，KOSPI收3025.49點，跌23.59點或0.77%。同時，韓元走跌，公債殖利率則上升。

28日要公布最新財報的三星電子走跌1.41%，26日已發布亮眼季報的SK海力士，由紅翻黑也跌0.49%。電池製造商LG化學跌0.6%。外資賣超2930億韓元，約2.48億美元。

27日，韓國央行表示，由於全球供應鏈斷鏈問題還在，加上疫情趨緩消費回歸，預估韓國社會將面臨比預期更久的通膨壓力。

根據韓國央行最新經濟數據，在新冠疫苗接種率與日俱增之際，當地民眾樂觀期盼能儘快回歸至疫前正常生活。所以，10月份消費者信心指數(CCSI)也揚升至4個月最高。

美元兌韓元價位在1170附近，韓元貶0.21%。

韓國3年期公債殖利率上升9.4個基本點至2.041%，而10年期的也升2.4個基本點至2.48%。