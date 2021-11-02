電子股今上沖下洗，成為加權指數收跌的關鍵。全球經濟復甦的大環境下，第四季以來縮減購債(Taper)及何時升息話題不斷，如何掌握台股行情及找尋存股標的，為投資人聚焦核心。兆豐投信認為，金融及傳產股利殖利率介於2.8~7.0%之間，優於加權指數股利殖利率2.7%，具有較佳殖利率優勢的金融及傳產股，成為存股的好選擇。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，自歐美逐步解封以來，運動服及運動鞋市場需求熱絡，例如台廠紡織、製鞋、自行車、高爾夫球產業等，隨第四季越南工廠陸續復工，營運將有機會揮別谷底。在產能不足下，將優先生產獲利較佳的高單價貨品，預估第四季獲利表現將優於第三季。因此財報利空反應後及評價修正後為進場良機，緊接著美國耶誕銷售旺季將至，外銷傳產貨品可望持續挹注廠商獲利。

詹佩玲表示，美國明年可能升息的環境下，能產生現金流之金融傳產類股為一投資好選擇。金融業今年獲利及漲幅皆表現亮眼，金融保險指數今年來(截至10/28)漲幅為24.94%更勝大盤之漲幅15.67%。隨美國經濟動能持續回溫，聯準會將縮減量化寬鬆規模，近期美國十年期公債殖利率彈升，且長期向上趨勢未變，對於以海外債為主要投資項目的壽險及銀行業而言，將有助於收益率提升。