阿瓦瑞茲(右)打倒IBF拳王普藍特。（美聯社）

墨西哥拳手阿瓦瑞茲（Canelo Alvarez）成為史上首位超中量級的「無庸置疑冠軍」，他前一場大戰在第11回合KO了美國拳手普藍特（Caleb Plant），奪下拳擊四大聯盟的最後一條腰帶，並且是墨西哥49年來首位無庸置疑冠軍。美媒ESPN、《拳台》雜誌評價阿瓦瑞茲是當今「磅比磅（不分量級的拳手排行）」世界第一的拳擊手。

阿瓦瑞茲今年31歲，生涯前期著名的一場對決就是和傳奇人物梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）在2013年的激戰，兩位拳王各自賭上WBA、WBC輕中量級拳王腰帶。結果這場比賽的阿瓦瑞茲幾乎被梅威瑟的防守技巧玩弄於股掌，出拳526次只命中117拳，還吞下多次反擊拳，這是阿瓦瑞茲職業生涯至今的唯一敗仗（賽前他是42勝0敗，梅威瑟44勝0敗）。

梅威瑟稱霸5個量級之後退休，阿瓦瑞茲則持續走上他一統中量級拳壇的霸業，他去年12月擊敗超中量級拳王史密斯（Callum Smith），勇奪WBA、WBC冠軍。今年5月阿瓦瑞茲再從桑德斯（Billy Joe Saunders）手裡搶走WBO冠軍，本周他痛扁普藍特拿下IBF冠軍，終於集齊拳擊四大聯盟的全部冠軍。

阿瓦瑞茲說：「這是個歷史性的夜晚，我很自豪參與其中。」普藍特最後體力耗盡遭到連續拳擊而跪地，他爬起來在裁判許可下繼續打，但是側頭部又吃到一發右重拳倒地，裁判宣布比賽結束，普藍特被送醫檢查傷勢。退役菲律賓名將帕奎奧（Manny Pacquiao ）推文祝賀阿瓦瑞茲：「恭喜磅比磅之王締造歷史，成為首位超中量級無庸置疑冠軍。」