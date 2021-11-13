紐約洋基總管凱許曼(Brian Cashman)今年季外已避不開填補游擊手的問題，自由市場正好同時出現幾位優秀的游擊手，包括原道奇隊的席格(Corey Seager)、原藍鳥隊的西曼(Marcus Semien)、原大都會的拜耶茲(Javier Baez)、原洛磯隊的史多瑞(Trevor Story)、柯瑞亞(Carlos Correa)。其中最優秀的是柯瑞亞，他來自洋基球迷痛恨的太空人，被斥為作弊仔，但凱許曼不會因為這樣就放棄爭取他。

洋基球迷與太空人球迷痛恨彼此，今年世界大賽時還出現太空人球迷賽前高聲呼喊「洋基爛透了」的鏡頭，即使他們的爭冠對手是亞特蘭大勇士。

美媒SNY報導，凱許曼在各隊總管會議時說，洋基已經接觸過好幾位游擊手的經紀人，「我在此評估所有市場上的可用球員，包括自由球員與未來的交易市場，所以那種事（球迷的問題）不會影響這個過程。重點在於（柯瑞亞）他是個好球員嗎？答案是肯定的，他是自由球員，我的工作就是評估他的價值。」凱許曼表示公事公辦，他的任務是尋求最務實的交易機會。柯瑞亞除了打擊很厲害，今年也首度獲得金手套獎。

由於勞資協議談判進度不如預期，如果新版協議在12月之前沒有結果，自由市場就會被迫陷入凍結。此外凱許曼表示洋基自家農場還有瓦普(Anthony Volpe)、裴瑞薩(Oswald Peraza)兩位游擊手正在養成，對他們寄予厚望，只是等到他們長大還要一段時間，瓦普還在1A，裴瑞薩剛打到3A。