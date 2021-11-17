美國職棒近期迎來最重要的年度獎項頒發時刻，首先昨天先公布了年度最佳新人，由光芒阿羅薩雷納(Randy Arozarena)、紅人二壘手印迪亞(Jonathan India)拿下，而稍早則繼續公布了年度最佳教練，得獎者是光芒凱許(Kevin Cash)和巨人卡普勒(Gabe Kapler)。

Back-to-back!



For the 2nd straight year, Kevin Cash is the AL Manager of the Year! pic.twitter.com/vosUQIMuY6 — MLB (@MLB) November 16, 2021

這也讓光芒連續拿下兩個年度大獎，而且光芒總教練凱許蟬聯美聯年度最佳總教練，證明自己強悍的帶兵實力，本季他率隊拿下例行賽100勝62敗佳績，是美聯唯一勝場數破百球隊，也是隊史首次拿下單季百勝，整季一路狂壓美聯東區的紅襪、洋基。

凱許這次獲得19張第一名選票，以109分衛冕成功。而國聯則由巨人總教練卡普勒獲得，本季巨人相當強勢，在外界都不看好的情況下豪奪107勝55敗，擊敗同樣破百勝的道奇拿下國聯西區龍頭，對方也因此被他們逼到要打外卡驟死戰，相當不簡單。

卡普勒則獲得28張第一名選票，以143分力壓群雄，成為隊史繼2000年貝克(Dusty Baker)後再有巨人總教練拿下此獎，後者帶兵實力相當強悍，也是本季太空人的總教練，一路率領球隊闖進世界大賽，代表卡普勒獲得極高的肯定。

.@gabekapler led the @SFGiants to a franchise-record 107 wins.



He is your 2021 NL Manager of the Year! pic.twitter.com/c0ixufbM1u — MLB (@MLB) November 16, 2021

比較可惜的是光芒和巨人沒能拿下世界大賽冠軍，加上同樣拿到百勝的道奇都陸續淘汰出局，光芒在美聯分區系列賽遭紅襪以3：1淘汰，被對方人來瘋打擊給壓倒，巨人則是在國聯分區系列賽與道奇進行「雙強對決」，最後在生死第五戰以1：2敗下陣來，相當可惜。