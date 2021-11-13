紅雀隊三壘手阿瑞納多（Nolan Arenado）獲球迷票選為2021年國聯「白金手套獎」，成為史上首位達成5連霸的球員。美聯白金手套獲選者為太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），柯瑞亞季外已成為自由球員。

白金手套是從當屆金手套獎得主之中再選出的最優秀守備球員，原先最多屆的得主是紅雀捕手莫里納（Yadier Molina）。阿瑞納多說：「我拿的次數比莫里納多1次，他是史上最棒的，所以這個感覺非常酷。」這個獎項在2011年才開始頒發，是由大聯盟旗下的球具公司羅林斯（Rawlings）冠名。

阿瑞納多是三壘金手套9連霸，從菜鳥登上大聯盟以來從沒輸過，不過他和史上第一的紀錄還有一段距離。名人堂投手麥達克斯（Greg Maddux）曾經連續13季摘下金手套獎（生涯18次），麥達克斯包辦了1990至2002年的每一座國聯投手金手套獎。

羅林斯冠名的另一個年度獎項是「團隊金手套獎」，也就是防守最佳的兩支球隊，今年得主為國聯的紅雀、美聯的太空人。紅雀隊今年破天荒5人摘下金手套獎，最強防守球隊非他們莫屬。這個獎項去年才設立，首屆得主為國聯小熊、美聯印地安人。

根據《Fielding Bible》計算的數據Defensive Runs Saved，這顯示出一支球隊或一個球員守住了可能失分的情況（相較於平均值），紅雀隊81分在國聯位居第1。太空人76分在美聯位居第2，次於遊騎兵的86分。