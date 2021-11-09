大聯盟官網9日公布2021年各項大獎入圍名單。得獎者日後將陸續發布，預計16日揭曉新人王、17日最佳教練、18日賽揚獎、19日年度MVP。

國聯MVP

費城人外野手哈波（Bryce Harper）35轟、84打點，打擊率0.309

國民外野手索托（Juan Soto）29轟、95打點，打擊率0.313

教士游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）42轟、97打點，打擊率0.282

美聯MVP

藍鳥一壘手小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）48轟、111打點，打擊率0.311

天使隊大谷翔平（打擊）46轟、100打點，打擊率0.257，（投手）9勝2敗、自責分率3.18

藍鳥二壘手西曼（Marcus Semien）45轟、102打點，打擊率0.265

國聯賽揚獎

釀酒人柏恩斯（Corbin Burnes）11勝5敗，自責分率2.43

國民／道奇隊薛爾瑟（Max Scherzer）15勝4敗，自責分率2.46

費城人惠勒（Zack Wheeler）14勝10敗，自責分率2.78

美聯賽揚獎

洋基隊寇爾（Gerrit Cole）16勝8敗，自責分率3.23

白襪隊藍斯林（Lance Lynn）11勝6敗、自責分率2.69

藍鳥隊羅比雷（Robbie Ray）13勝7敗、自責分率2.84

國聯最佳教練

釀酒人康索（Craig Counsell）95勝67敗，國聯中區冠軍

巨人隊卡普勒（Gabe Kapler）107勝55敗，國聯西區冠軍

紅雀隊席爾特（Mike Shildt 已被解雇）90勝72敗，國聯中區第2

美聯最佳教練

太空人貝克（Dusty Baker）95勝67敗，美聯西區冠軍

光芒隊凱許（Kevin Cash）100勝62敗，美聯東區冠軍

水手隊瑟維斯（Scott Servais）90勝72敗，美聯西區第2

國聯新人王

紅雀外野手卡爾森（Dylan Carlson）18轟、65打點，打擊率0.266

紅人二壘手印迪亞（Jonathan India）21轟、69打點，打擊率0.269

馬林魚左投羅傑斯（Trevor Rogers）7勝8敗，自責分率2.64

美聯新人王

光芒外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）20轟、69打點，打擊率0.274

光芒內野手法蘭柯（Wander Franco）7轟、39打點，打擊率0.288

太空人投手賈西亞（Luis Garcia）9勝7敗，自責分率3.57