舊金山巨人隊本周末宣布延長總教練卡普勒（Gabe Kapler）的合約兩年，詳細內容未公開，但確定可以讓卡普勒擔任總教練直到2024年球季結束。卡普勒的舊合約將於明年球季後到期，那是在2019年球季結束後簽下的3年合約。

巨人隊今年例行賽107勝55敗，打破隊史單季最多勝場紀錄，勝率0.660也是例行賽改制162場以來的最佳隊史紀錄，力壓106勝的勁敵洛杉磯道奇而拿下國聯西區冠軍。

卡普勒入圍今年的年度最佳總教練獎，另外兩位入圍者是90勝72敗的紅雀隊席爾特（Mike Shildt ）、95勝67敗的釀酒人康索（Craig Counsell）。席爾特今年帶領紅雀打出驚人的17連勝，這在國聯是相當罕見的，國聯前一次17連勝要追溯到1931年費城運動家（當時在國聯，現在成為美聯的奧克蘭運動家）。運動家2002年寫下20連勝，印地安人2017年打出22連勝，都是美聯球隊。然而席爾特上個月遭紅雀開除，卡普勒這個月獲得續約。

去年縮水球季巨人隊29勝31敗，卡普勒那時在國聯年度最佳教練票選名列第8。巨人今年在季後賽首輪打滿5戰之後敗給道奇，不過最佳教練票選是只計算例行賽的，卡普勒仍有很大機會得獎。