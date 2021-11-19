根據路透社針對經濟學家的最新訪調指出，聯準會（Fed）預料明年第四季將開始升息，另外美國通膨超標至少將持續到2024年。

路透社是在11月15到18日對42名經濟學家進行調查。受訪者預期Fed在2022年第四季會把聯邦基金利率調高25個基點到0.25％至0.5％之間，緊接2023年第一、二兩季還會再度升息，預計到2023年底基準利率將升抵1.25％至1.5％。

然而在上月調查，當時經濟學家預測Fed首次升息時間將為2023年初。受訪學者之所以態度出現丕變，主要是美國10月通膨數據升抵30年高點，加上全球供應鏈持續受阻與就業市場大幅好轉，促使他們相信Fed將把升息時程提前以對抗通膨。

美銀證券美國經濟學家邁爾（Michelle Meyer）指稱，成本與薪資對物價的雙重打擊，恐讓Fed感到坐立不安，這也使得提前升息的機率已在增加。他還補充，只要通膨預期長時間持續走高，Fed將透過緊縮貨幣政策來減緩通膨壓力。

高通膨目前已成為全球央行的一大隱憂，有些央行已經或是將在近期升息，來抑制通膨持續升溫。至於Fed也從本月起開始減少每月1200億美元的購債規模，作為退場措施的第一步。

路透調查還顯示，受訪者普遍認為核心個人消費支出（PCE）指數，也是Fed用來衡量通膨的關鍵指標，將在本季與下一季持續在4％以上，為官方目標2％的兩倍，直到明年下半該指數才會放緩。

凱投宏觀集團北美首席經濟學家艾沃斯（Paul Ashworth）表示，隨著短缺惡化，停滯性通膨風險已日益升高，不僅推升物價飆漲，也讓經濟成長趨於疲弱。雖然產品短缺與成本攀升最終將會減緩，但至少還要等上6到12個月時間。

該調查還預期明年美國經濟將增長3.9％、2023年為2.6％。至於失業率料在2023年將介於3.6％到4.3％之間。另超過半數受訪者還認為美國消費者支出將在明年出現改善。