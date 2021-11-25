野村證券最新發表「中國2022：思維方式的明顯轉變」報告認為，外界普遍預計大陸國家主席習近平將在2022年獲得第三個任期，預計大陸結構性改革將持續進行，而非過分注重經濟增長，預計2022年大陸GDP年增4.6％。

路透報導，野村證券另一份以「中國：下一次衝擊可能來自外部」為題的報告則指出，在貢獻2021年前三季GDP年增9.8％的40％、和第三季GDP增長4.9％的一半之後，出口對大陸實際GDP增長的貢獻可能很快會降至零。

報告指出，出口增長的顯著放緩可能會真正改變遊戲規則，對經濟造成沉重打擊，並迫使大陸修改其在房地產限制、綠色措施、零疫情戰略和貨幣政策立場。

野村證券並預計，2022年大陸通膨結構將發生變化，未來幾個月工業生產者物價指數（PPI）將快速下降，其原因包括2022年大宗商品價格有望回落，尤其是大陸鋼材價格自10月以來一直在下跌。同時，內需疲軟和房地產投資低迷也將拖累生產者價格。