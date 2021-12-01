官方周二公布的數據顯示，在零售需求，以及製造業和出口強勁之下，土耳其第三季經濟年增7.4%，符合預期。

土耳其統計局公布的數據，按季節和日曆因素調整後，第三季GDP季增2.7%。

然里拉近期大貶，今年以來里拉兌美元匯率已下跌45%，僅在11月就跌了28.3%。

分析師警告里拉對未來經濟成長的影響。高盛修正2021年土國經濟成長率，從9.5%修正到10.5%，對2022年預測則下調0.5個百分點，來到3.5%。

高盛分析師Murat Unur說，今天公布的GDP資料，對今後經濟活動的走向幾乎沒有什麼幫助，因為最近的里拉拋售很可能對經濟活動產生重大影響。

堅決反對提高利率的土爾期總統艾爾多安(Tayyip Erdogan)說，土耳其將把成長、就業和投資放在首位。該意見似乎暗示了匯率和通膨將進一步升高。艾爾多安更在周二為低利率政策辯護，稱新的政策方向沒有倒退的餘地。

經濟學家表示，鑒於通膨漲到20%，里拉匯率不斷飆升，放任寬鬆的政策是不智的。

BlueBay資產管理駐土耳其的資深觀察員Tim Ash表示，「低利率可能帶來較高的實質GDP增長，但代價是貨幣走弱、通膨上升以及對宏觀金融穩定的長期擔憂」。

里拉在周二收跌4.6%，來到一美元兌13.415里拉。