欣葉集團在官網與粉專公布，將於明年元旦起調漲「欣葉日本料理」餐價。（欣葉集團提供）

近期因食材及原物料價格上揚，讓不少餐飲業者連聲喊苦，以實惠價格提供和食百匯的「欣葉日本料理」，為欣葉集團旗下吃到飽自助餐品牌，今（1）日於官網及臉書粉專公告，決定自明（2022）年1月1日起將調漲餐費，平日、假日午餐與晚餐均漲100元，下午茶漲80元。

欣葉日本料理表示，因國際原物料、食材成本上漲影響，各項成本均持續躍增，為維持高品質的料理、服務與用餐環境，並感謝顧客長期支持，雖然明年元旦啟用新價格，成人平日午餐780元，平日晚餐與假日午、晚餐920元，下午茶平日620元、假日660元，但開放今年12月31日前預訂明年4月底前用餐，均可同享現行餐費，凡持有已購買的紙本／電子餐券於明年調價後使用，也享同餐期不須另補差價。

以「日本料理」定位、「四季更迭」為節奏的欣葉日本料理，從生魚片、壽司、冷菜、沙拉、小缽、中華料理、湯品、烤物、炸物、鐵板、蒸物、甜點、水果、吧檯約14區近百道，每季持續有季節新品推出。

業者表示，調價後除提供年底前預訂的早鳥優惠外，原有的友善消費方式維持不變，包括春節及特殊節日，比照一般假日餐費、不另加價，兒童未滿6歲免費、12歲以下半價，銀髮60歲以上95折，另外素食消費者預訂用餐除可餐檯取餐外，還能額外享用現做素食套餐等等，以品牌特有的平實經營路線，持續提供高品質的料理、服務與環境。