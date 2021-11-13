味全龍隊13日靠著先發投手伍鐸7局失2分好投帶領，以5比2擊敗中信兄弟，另一地的統一獅雖然以0比5不敵樂天桃猿，但靠著兄弟輸球，下半季封王魔術數字仍減至M3，最快17日在新莊封王。

今天是伍鐸本季最終戰，此役投完後他將「關機」，下周離台，最終他主投7局共用99球，被敲9安打、失2分，取得本季第12勝，本季第6度奪下單場MVP；兄弟先發投手鄭凱文則是5局失5分，吞下本季第7敗。

得知獲獎後，伍鐸私下曾詢問是否能把改給捕手蔣少宏，賽後站上頒獎台時，也與蔣少宏分享榮耀，他解釋原因：「因為我能有今天的表現，少宏是非常重要的，沒有他，就沒有我現在的樣子。他是很認真地選手，一整年都是與他搭配，希望可以與他分享今天比賽的喜悅。」

去年季中遭到富邦悍將汰換，今年伍鐸改披龍袍投出佳績，被看好有望衝擊東山再起獎，他表示，今年回鍋中職時，就希望能把之前的身手拿出來，在季末的訓練都有持續精進自己，「能拿下這12勝也要歸功於身後的隊友們，大家都很拚我才能拿到好成績，他們不管在生理還是心理上，都是能站穩一軍行列的。」

被問到龍隊已經針對他明年續約展開談約，伍鐸說：「我喜歡在龍隊，很感激球團願意提前談約，也希望能很快有結果。」