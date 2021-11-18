統一獅隊18日雖以3比4不敵富邦悍將，但靠著另一地的味全龍以11比2擊敗中信兄弟，仍奪下隊史第15座季冠軍，這是中職史上第10次、獅隊隊史第3次非自力封王，獅隊連2年、第6度與兄弟在台灣大賽碰頭。

獅隊打線遭到富邦洋投迪倫封鎖，前5局陷入0比3落後，7局靠著2支安打追回1分，9局再追2分，但最終仍以1分差吞敗。獅隊落敗後全隊繼續留在新莊，確定另一地比賽結束、富邦也頒完單場MVP後，左外野球迷在倒數聲中拋下橘色彩帶。

雖然獅隊奪下台灣大賽門票，但賽後獅隊總教練林岳平臉上未見太多喜色，「雖然還是冠軍，但我們其實比較嚮往自己拿下勝利，靠著味全贏球拿下季冠軍，有點不是那麼正常的感覺。」

獅隊前6局只敲出3安，想要追分為時已晚，打擊也成為獅隊須立即改善的課題，接下來剩餘2場例行賽，獅隊仍要全力搶勝，力拚全年度第一位置，取得台灣大賽4場主場優勢。

獅隊下半季封王，也確定台灣大賽將在27日開打，林岳平說：「雖然是非自力封王，最終球隊方向、目標有達成，能把心中的比較不踏實想法排除，明、後天的球賽先全力搶勝，爭奪全年度，接著備戰最後季後賽，希望趕快把要打總冠軍的打者手感調整好，投手則會在正常空間盡量維持比賽感覺。」

統一獅隊奪下季冠軍，賽後拋起總教練林岳平慶賀。（季志翔攝）