統一獅隊18日雖然輸球，但靠著味全龍隊擊敗中信兄弟仍鎖定台灣大賽門票，但先發輪值如何安排還未進行沙盤推演，總教練林岳平表示，下周練習會有比較明朗答案，至於「147特攻」是風險比較高的策略，「147投手準備會不一樣，如果崩盤、出狀況，全部會變調。」

台灣大賽連2年上演「獅象大戰」，外界都在關注2隊最終28人名單，兄弟左投德保拉是目前陣中唯一無懸念帶進總冠軍戰的洋投，且總教練林威助也鬆口，不排除讓他扛第1、4、7戰。

至於獅隊是否也會讓布雷克「147特攻」？林岳平說：「這都可以考慮，但目前還沒有去想季後賽要怎麼排列，會在練習日才會沙盤推演一下。」獅隊明天打完最後一場例行賽後將休兵2天，下周二恢復練球，周三與二軍進行比賽，禮拜四、五練習後迎接即將開打的台灣大賽。

「餅總」認為，要用「147特攻」是有可能，但需要考量的因素不少，尤其在這種情況下，如果先發投手一場崩盤、出狀況，全部都會變調，「風險會比較高。」

但去年布雷克在台灣大賽一夫當關的演出，讓各界眼睛為之一亮，林岳平說：「這是他球探報告中不曾有的過去，之前最多都是5.1、5.2局，這兩年應該是他生涯最輝煌的時期。」