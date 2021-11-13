今天要帶大家來到排球場上，前陣子為大家介紹古巴女子排球國家隊傳奇人物路易斯(Mireya Luis)，她身高僅175公分，卻靠彈簧般的雙腿叱吒球場。而這次焦點一樣來自古巴，他是208公分的男子好手賽門(Robertlandy Simon Aties)，攻守一體的他有著「古巴門神」駭人的稱號。

I liked a @YouTube video https://t.co/FYSDoGQyzH Robertlandy Simon Aties - Volleyball Giant | Best Middle Blocker In Volleyball — Matheus (@dias_matheus1) March 23, 2018

這位來自古巴的好手光體型就令人畏懼，208公分的身材在排球場上已經是絕對優勢，但他不只靠身材打球，因為他的彈跳能力和防守更是驚人，教練表示他曾在義大利甲級排球聯賽達到389公分的打點(起跳攻擊高度)，另外攔網高度高達350公分，不但能用暴力殺球得分，還能在前排強勢封阻對方的攻擊。

賽門早在17歲時就突顯驚人天賦，那時他就入選了古巴國家隊，並連續五年擔任國家隊的隊長，之後曾在美洲盃拿下最佳主攻、最佳攔網兩大獎，證明自己就是攻防一體的恐怖存在，另外在2009年世界冠軍盃還拿下最佳發球手獎，因為強大的爆發力和208公分身高讓他在場上常常發出「ACE球」，對方完全無力抵抗。

接著他還在2010年世錦賽率古巴奪下銀牌，並拿下最佳攔網獎，之後則轉往國外發展，去了義大利及韓國，不過因為國家規定，他若投身其他國家聯賽，就會失去古巴國家隊資格，但他為了夢想仍出去挑戰，成為2014到2016年韓國聯賽身價最高球員，並拿下MVP，接著陸續轉投義大利、巴西等國家。

Watch when you are heads and shoulders above the rest literally. "Volleyball King - Robertlandy Simon Aties |Spike - 389cm|" on YouTube - https://t.co/eevFxAbxYN



#beastmode — TJ Bollers (@tj35ballin) July 31, 2018

不過2018年古巴又讓他重回國家隊，目前34歲的他仍為國家隊效力，繼續在世界賽場轟炸各國強敵。另外在國外發展途中2014年率卡達拿下世俱盃亞軍，還與巴西《Sada Cruzeiro》隊一起拿到世俱盃冠軍。而現在他效力於義大利《Cucine Lube Civitanova》甲級球隊，並在2021年意大利排球盃拿下最有價值球員。