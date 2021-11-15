大谷翔平15日在返回日本的記者會回答許多問題，其中有人問到他在美國負擔的稅金，大谷回答說：「洛杉磯的稅率很高，我差不多超過一半的收入都必須繳出去，我也都繳了。我自己的開支不大，我其實沒什麼在花錢，就只是把錢存起來。」以大谷的年收級距來說（今年300萬美元），美國聯邦的稅再算上加州政府的稅，可能就是一半。大谷並不在乎，他還沒決定要結婚，反正也是先存起來。

儘管本季打出MVP等級身手，天使隊戰績不佳還是讓大谷有些失落，「自從我加入大聯盟，球隊戰績一直不好，我們就只停在例行賽。下半球季的精神壓力更大一些，我當然偶爾會沮喪，當我敲不出安打，或是投球被打到的時候。」大谷樂觀表示，出場輸球肯定好過缺席賽季，「即使有一些低落的時刻，這仍是美好的一年。」

大谷今年初與天使簽下2年850萬美元合約，避免鬧上薪資仲裁庭，新球季的年薪提升到550萬美元。他在大聯盟資歷未滿6年，天使可以擁有他直到2023年球季結束。

多家美國媒體已經預測美聯MVP獲選者必定是大谷，有人問他大聯盟宣布得獎者的時候他會在哪裡？大谷說：「我也不知道。」依照官網公告，MVP得獎者將於臺灣時間本周五（19日）上午7時揭曉。