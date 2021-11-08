美股續強，台股站上17350點！

上周美股因第3季財報表現優異及美國聯準會利率決策會議後聲明釋出通膨鴿派說法，激勵四大指數續創新高，加上美國通過基建法案，激勵今天台股延續上周五大漲氣勢，指數一開盤就站上17300點，市場預期美國基建法可望帶旺鋼鐵需求，今天鋼鐵類股在中鋼(2002)領軍下，大成鋼(2027)、彰源(2030)、威致(2028)及大國鋼(8415)盤中股價亮燈漲停，中鴻(2014)、官田鋼(2017)、燁輝(2023)等盤中漲幅逾6%，是今天盤中表現最為強勢的類股，長榮(2603)上周公布財報亮眼，今天盤中股價走高，萬海(2615)、陽明(2609)也同步走高，帶動航運類股走高，中場過後，早盤弱勢的台積電(2330)及聯電(2303)轉強，且大立光(3008)也守住2000元關卡走高，化解股王矽力-KY(6415)、高價股力旺(3529)及世芯-KY(3661)等高價股走弱壓力，在傳產股穩盤下，台股指數開高震盤後走高，盤中站上17350點，截至11點25分為止，加權股價指數約17357.22點，上漲60.32點，成交量約2396.95億元；OTC指數為215.11點，下跌0.79點，成交量492.9億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲4.81%，其次是航運類股及造紙類股，分別上漲2.92%及1.28%，表現較差者為機電類股、電子零組件類股及其他電子類股，其中機電類股下跌2.71%，電子零組件類股下跌1.36%，其他電子類股下跌1.31%；上櫃部分，表現最佳鋼鐵類股，上漲5.47%，表現最差為光電類股、下跌1.8%。

就技術面來看，上周台股持續受美股走高帶動，順利站上17200點，上周五加權股價指數以17296.9點作收，累計一周上漲309.49點，漲幅約1.82%，連5周收漲，日均量為3349億元，OTC收盤指數為215.9點，累計一周上漲1.47點，漲幅為0.69%，周K連3紅，日均量1140.06億元；今天台股在美股續強，鋼鐵及航運股價走高下，指數開紅走高，盤中站上17350點；上周五台股在台積電帶動強勢收高，不僅收復半年線且站上17237點，確認籌碼大量換手成功，也突破18034點(7月15日高點)連接17633點(9月6日高點)所形成的原始下降趨勢線壓力，以及17335點(9月27日高點)，有利波段漲勢延續，只要指數守住上周五低點17097點，預期短線指數仍可維持強勢。

分析師表示，上周美股四大指數續創新高，加上美國通過基建法案，美國眾議院於11月5日通過包含交通、公共事業、網路建設的1兆美元基礎建設法案，有助改善交通、創造就業機會及刺激經濟。

上周五台股收長紅站穩半年線，技術面趨勢翻多；考量加權指數歷經8、9、10月的震盪整理，許多績優股跌幅已深，股價築底，投資價值浮現；且多家重量級法說會釋出對第4季正面看法，年底作帳行情可期，加上美國景氣樂觀，股市近期強勢攻堅紛創新高，整體盤面氣氛轉佳，建議擇優布局、偏多操作，以政策護盤的科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

台達電(2308)今年第3季因缺料漲價、中國限電，營收成長不如預期毛利下滑，但近期股價已反映利空，展望明年缺料緩解、供應鏈重回正軌，自動化趨勢仍有望維持成長、基建項目隨疫情解封陸續開工，且台達電消費電子/伺服器/汽車/儲能/再生能源布局完整，股價打底已久，可逢低佈局。